OTTAWA, ON, le 21 juin 2025 /CNW/ - La Journée nationale des peuples autochtones est une occasion de mettre à l'honneur les traditions, les langues et les contributions dynamiques des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada. C'est aussi l'occasion de célébrer nos avancées quotidiennes en matière de réconciliation et de réfléchir au chemin qu'il nous reste à parcourir.

Chaque jour, les peuples autochtones enrichissent et renouvellent une diversité de domaines d'activité : l'éducation, les arts, l'environnement, l'entrepreneuriat, les programmes sociaux et bien d'autres encore. J'éprouve un profond sentiment d'espoir et de fierté lorsque je vois des Autochtones de tous âges emprunter de nouvelles voies prometteuses vers la réussite tout en embrassant fièrement leur identité. Ces accomplissements témoignent de nos progrès tangibles sur la voie de la réconciliation.

En cette Journée nationale des peuples autochtones, célébrons avec fierté les très nombreuses réalisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada.

Mary Simon

