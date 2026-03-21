OTTAWA, ON, le 21 mars 2026 /CNW/ - En cette Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, j'invite la population canadienne à rejeter les préjugés raciaux sous toutes leurs formes. Le racisme demeure une triste réalité pour beaucoup trop de Canadiens, dans leurs interactions quotidiennes ainsi que dans les secteurs de la justice, de l'emploi ou des soins de santé, entre autres.

En octobre dernier, les Forces armées canadiennes ont présenté des excuses officielles à leurs membres actuels et anciens pour le racisme systémique et la discrimination raciale dont ceux-ci ont pu avoir été victimes dans le cadre de leur service militaire. De tels gestes - sincères, difficiles et chargés de sens - nous aident à accepter le passé et à avancer ensemble vers un Canada plus fort et plus inclusif.

Nous avons accompli des progrès importants, mais il reste encore beaucoup à faire. En nous opposant à la haine et en choisissant la compréhension, l'égalité et le respect, nous continuerons de bâtir un pays où chaque personne peut s'épanouir.

Mary Simon

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

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