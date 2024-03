OTTAWA, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons les réalisations des femmes et réfléchissons aux progrès que nous avons accomplis pour faire avancer l'égalité des genres. Nous réaffirmons aussi notre volonté de bâtir un monde plus juste et équitable dans lequel les voix et les contributions des femmes ne sont pas seulement reconnues, mais aussi mises de l'avant.

Malheureusement, les femmes continuent d'être confrontées de façon disproportionnée à des obstacles et à de la discrimination dans leur vie personnelle et professionnelle. Cette discrimination s'intensifie en ligne, en particulier sur les médias sociaux, où les femmes -- en particulier celles qui occupent des postes de direction et celles qui sont racisées -- font l'objet de commentaires haineux et de messages misogynes, sexistes et racistes. La violence en ligne fait du mal aux femmes et sert à réduire au silence des voix fortes, à décourager la participation au discours public et à créer un climat de peur et d'insécurité. Pour les jeunes filles, naviguer dans le monde numérique équivaut à traverser un terrain miné, ce qui a pour effet de diminuer leur estime de soi et de limiter leurs aspirations.

Pour vaincre cette violence à l'échelle nationale et dans le monde entier, nous devons créer des espaces en ligne où toutes les voix peuvent s'exprimer en sécurité. Pour ce faire, nous devons d'abord mettre en lumière le problème en sensibilisant un plus grand nombre de personnes aux conséquences dévastatrices des attaques en ligne. Trop de femmes se privent de devenir des dirigeantes en raison de la violence qu'elles subissent en permanence; non pas pour ce qu'elles font, mais bien pour ce qu'elles sont. Nous avons besoin de toutes les voix -- d'une diversité de voix -- maintenant plus que jamais.

Inciter les gens au respect dans le cyberespace exige des efforts, une collaboration et un engagement soutenus. Je continuerai à m'exprimer et à sensibiliser le public à ce problème. Nous avons tous la responsabilité d'être des citoyens respectueux quand nous sommes en ligne, de donner l'exemple en faisant preuve de respect et de considération, et de dénoncer la misogynie et le racisme. En cette Journée internationale des femmes, engageons-nous à plaider pour que des changements soient apportés en faveur des femmes et des filles du monde entier.

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]