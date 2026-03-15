OTTAWA, ON, le 15 mars 2026 /CNW/ - La Journée internationale de lutte contre l'islamophobie nous rappelle qu'il est de notre devoir de combattre collectivement toute forme de haine et de discrimination.

L'hostilité envers les communautés musulmanes, qu'elle prenne la forme de discours haineux en ligne, de harcèlement ou même de violence physique, est profondément inquiétante et inacceptable. Cette discrimination ciblée porte atteinte à notre société et affaiblit le tissu social de notre nation diversifiée et inclusive.

En tant que Canadiennes et Canadiens, nous devons continuer de dénoncer les stéréotypes néfastes et de défendre la dignité inhérente à chaque personne. Notre société s'épanouit lorsque nous établissons des liens authentiques dans nos voisinages, nos lieux de travail ou nos écoles, et lorsque nous ouvrons nos bras et nos cœurs aux personnes de toutes confessions et de toutes origines.

Ensemble, nous pouvons rejeter la division et promouvoir le respect afin de renforcer le Canada en tant que nation unie et résiliente tournée vers l'avenir.

Mary Simon

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SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

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