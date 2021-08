OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - « Quand j'étais jeune, notre famille vivait de la terre pendant plusieurs mois de l'année. Nos déplacements se faisaient en traîneau à chiens ou en bateau. Nous pratiquions la chasse, la pêche et la cueillette. Et mes parents m'ont appris à vivre dans deux mondes : le monde inuit et le monde non inuit.

Encore aujourd'hui, les jeunes doivent évoluer dans des mondes différents. L'un est un monde porteur d'espoir, de diversité et de durabilité; où la terre est sacrée; et où des efforts sont déployés pour la préserver. Il y a aussi un monde en crise, dans lequel les changements climatiques affectent nos milieux naturels et l'air que nous respirons, compromettant la nourriture que nous pouvons cultiver et manger. Heureusement, par leur passion, leurs connaissances et leurs innovations, les jeunes contribuent à rapprocher ces deux mondes et à susciter l'espoir sur notre planète en danger. Nous devons soutenir les efforts de nos jeunes, dont les accomplissements sont une source d'inspiration pour chacun et chacune d'entre nous.

En cette Journée internationale de la jeunesse, nous rendons hommage à ceux et celles qui construisent un meilleur avenir. Visionnaires et persévérants, les jeunes contribuent à la création d'un avenir prometteur. Le thème de cette année, « Transformer les systèmes alimentaires : L'innovation des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète », évoque l'un des grands défis d'aujourd'hui que nous devons tous relever. Par leur action, les jeunes sauront inspirer d'autres Canadiens et Canadiennes et contribueront à réellement améliorer les choses. Les jeunes comprennent que la nature contient et crée le climat, et que ce climat rend possible le bon fonctionnement de notre société.

Les jeunes prennent la responsabilité de l'avenir, car c'est leur avenir qui est en jeu. Aidons-les à réaliser leur objectif.

J'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent cette journée. »

Mary Simon

Gouverneure générale du Canada

