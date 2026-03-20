OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - En cette Journée internationale de la Francophonie, célébrons l'importance de la langue française et la riche diversité culturelle qu'elle insuffle dans les communautés du monde entier.

L'Organisation internationale de la Francophonie, dont le Canada est membre fondateur, a été créée le 20 mars 1970. Ayant pour mission de promouvoir la langue française et de renforcer la coopération entre ses 93 États et gouvernements membres, cette institution témoigne du pouvoir de la langue dans le rapprochement entre les nations.

Aujourd'hui, nous rendons hommage aux communautés francophones dynamiques dont la langue, la culture et les contributions continuent d'enrichir et de façonner l'identité canadienne. Dans cette optique, nous affirmons ensemble notre attachement aux valeurs de solidarité, de diversité et de démocratie qui unissent la Francophonie sur tous les continents.

Bonne Journée internationale de la Francophonie!

Mary Simon

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]