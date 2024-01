OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, nous soulignons la puissance d'une simple conversation dans la création de vrais changements et dans la réduction de la stigmatisation entourant les questions de santé mentale.

Les expériences que j'ai vécues au cours de ma vie m'ont incité à m'engager afin que la santé mentale soit considérée comme un aspect fondamental de notre bien-être général, au même titre que notre santé physique.

Nous devons également favoriser un dialogue ouvert. Vous ne saurez peut-être jamais à quel point vous pouvez aider une personne tout simplement en l'abordant et en lui disant : « Jasons un peu. » Je vois avec satisfaction que les jeunes sont plus ouverts à l'importance de parler de la santé mentale et de raconter leur parcours de guérison.

J'encourage les Canadiens et Canadiennes à chercher du soutien et à offrir leur aide ou une oreille attentive. Ensemble, nous pouvons faire tomber les préjugés, favoriser l'empathie et construire une société plus inclusive et plus compatissante.

Mary Simon

