OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - C'est avec une immense tristesse que nous avons été informé de l'accident qui a coûté la vie à deux membres du 450e Escadron tactique d'hélicoptères de l'Aviation royale canadienne (ARC). Nos pensées vont également aux deux autres membres qui ont été blessés à la suite de cet écrasement dévastateur.

En tant que commandante en chef, j'ai pu constater de mes propres yeux la loyauté, l'intégrité, le courage, l'excellence et le dévouement que témoignent les membres des Forces armées canadiennes dans le cadre de leurs fonctions. Aujourd'hui, nous nous rappelons une fois de plus -- de manière tragique -- que leur travail est également dangereux. Pourtant, les membres des Forces armées canadiennes servent leur pays malgré ces dangers, et, en tant que nation, nous leur en sommes reconnaissants. Je suis de tout cœur avec la famille et les proches de ceux qui ont perdu leur vie. Ils manqueront aussi cruellement à ceux et celles qui ont servi à leurs côtés.

En cette période difficile, je sais que les membres de l'ARC se soutiendront mutuellement et s'appuieront les uns sur les autres pour trouver le réconfort. Merci aux premiers intervenants et à ceux et celles qui ont participé aux opérations de recherche et de sauvetage au cours de la dernière journée.

Au nom de mon époux, Whit, et de tous les Canadiens et Canadiennes, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances.

Mary Simon

