OTTAWA, ON, le 29 déc. 2023 /CNW/ - Le mois de décembre est toujours un moment propice à la contemplation. Une occasion de repenser aux défis et aux réalisations de l'année qui s'achève. Un moment approprié pour se souvenir de ce qui nous unit en tant que nation.

Ensemble, nous avons fait face aux ravages des feux de forêt et des inondations, ainsi qu'aux conséquences de plus en plus graves des changements climatiques. Nous avons été solidaires des populations qui ont subi des pertes et vécu des tragédies.

Ensemble, nous avons subi les répercussions des conflits qui sévissent dans le monde et les pressions liées au fait de vivre à notre époque.

Ensemble, nous avons cependant aussi été témoins d'importants progrès vers la réconciliation, nous avons célébré de nouveaux chapitres de notre histoire, avec le couronnement d'un nouveau roi, et nous avons pris des mesures pour exposer les sombres recoins de l'Internet où les femmes et les filles sont victimes de toxicité.

Dans le contexte de ces événements très importants, j'ai eu le privilège de rencontrer des Canadiens et des Canadiennes, de visiter leurs communautés pour découvrir et célébrer les nombreux héros méconnus qui transforment les défis en autant d'occasions et qui s'adaptent aux changements en faisant preuve de créativité, de résilience et, par-dessus tout, de bonté.

Je ne peux oublier la boulangerie qui a apporté du réconfort aux gens en donnant des repas, les clubs de tricot qui ont offert des vêtements chauds à des personnes à la recherche d'un refuge, l'école qui s'est mobilisée pour secourir un étudiant dont la santé était en péril, l'organisation du Nord qui a récupéré de la nourriture pour aider des personnes dans le besoin, ni les banques alimentaires qui, d'un bout à l'autre du pays, ont trouvé de nouvelles façons de soutenir leurs communautés.

Leurs histoires illustrent de façon émouvante l'esprit canadien et nous montrent que chacune et chacun d'entre nous peut incarner le mot ajuinnata, qui, en inuktitut, signifie : persévérance. Ne jamais abandonner. S'engager à agir, peu importe à quel point la situation peut être désespérante. Ainsi, la bonté, loin de résulter du hasard, se manifeste de manière convaincante et intentionnelle face à l'adversité.

Alors que nous nous tournons vers l'année 2024, ravivons les liens qui nous unissent et affrontons ensemble les défis et les changements, en nous intéressant aux progrès à venir et en entretenant un sentiment d'harmonie renouvelé. Que la nouvelle année puisse témoigner de la signification profonde du mot ajuinnata ainsi que de notre volonté de faire du Canada un pays meilleur -- un pays toujours plus bienveillant.

Bonne année, Canada.

Mary Simon

