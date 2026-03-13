Une nouvelle lettre ouverte diffuse le message de Chip Wilson sur la valeur du renouvellement du conseil d'administration avant la sélection du chef de la direction

VANCOUVER, C.-B., 13 mars 2026 /CNW/ - Chip Wilson, fondateur de lululemon athletica inc. (NASDAQ : LULU) (« lululemon » ou la « Société ») et l'un des plus importants actionnaires de lululemon, a envoyé aujourd'hui une lettre aux dirigeants du secteur du commerce de détail et de l'habillement qui pourraient envisager de devenir le prochain chef de la direction de lululemon.

Aux dirigeants du secteur des vêtements techniques intéressés à devenir le prochain PDG de lululemon :

Peu de gens sont de plus fervents défenseurs des vêtements techniques que moi. À ce jour, je nourris une passion sans fin pour tous les aspects de ce domaine, depuis la conduite des évaluations de produits jusqu'à la découverte de nouvelles marques innovantes sur le marché.

Je crois que la marque lululemon est capable de mener notre industrie une fois de plus. Pourtant, tout dirigeant qui envisage le poste de chef de la direction devrait se concentrer sur le conseil d'administration de la Société.

Après trois départs de PDG sans successeur prêt à prendre la barre, il faut se demander si le conseil d'administration de la Société est tout simplement incapable de soutenir un leadership visionnaire, quelle que soit la qualification que peut avoir une personne. Tant que des changements significatifs n'auront pas eu lieu dans la salle du conseil, le succès du nouveau chef de la direction pourrait être une lutte perpétuelle.

En outre, le simple fait de choisir un PDG ne résoudra peut-être pas les problèmes qui continuent de miner lululemon. Les responsabilités d'un conseil d'administration efficace sont vastes et exigent des perspectives, une expérience et des renouvellements réguliers appropriés pour stimuler le changement.

C'est pourquoi j'ai proposé la candidature de Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration. Ces trois candidats apportent des compétences en matière de marque, de produit et de marketing qui manquent cruellement au conseil d'administration aujourd'hui.

Je ne souhaite rien de plus que le succès de la marque lululemon, et je continuerai à être une ressource pour ses collaborateurs. À toute personne qui envisage ce poste, déterminez si le conseil d'administration actuel peut effectivement répondre efficacement aux questions suivantes :

Comment le conseil d'administration définit-il l'égérie de la marque et son importance pour générer de la valeur ? Tout chef de produit sait que la clarté de l'égérie de la marque est essentielle au succès. Je crois que le conseil d'administration doit apprécier cette précision et recommander la marque à l'égérie. Le prochain chef de la direction aura-t-il l'occasion d'investir véritablement dans le design, l'innovation et la créativité ? Comme la Société a augmenté ses rabais et ses activités promotionnelles, la valeur à long terme de la marque pourrait être détruite, car chaque dollar perdu en raison des rabais et des activités promotionnelles aurait pu être investi dans l'expansion de la marque. Le prochain dirigeant sera-t-il habilité à faire un compromis entre investissement et marge afin d'offrir le meilleur produit possible sur le long terme ? La Société a besoin d'un leadership qui apprécie et comprend la signification du terme « haut de gamme ». Nous avons récemment constaté les retombées de la décentralisation des produits chez lululemon dans un but de profit. Pourquoi le renouvellement limité du conseil d'administration n'a-t-il à ce jour pas mis l'accent sur les vêtements techniques et les compétences en leadership créatif ? Le conseil d'administration actuel a une ancienneté moyenne de plus de 8 ans1 et quatre des neuf administrateurs y siègent depuis plus de dix ans. Un nouveau chef de la direction devrait demander au conseil d'administration si la stratégie de renouvellement comprend ou non l'ajout de nouveaux membres axés sur les produits et la stratégie au lieu de s'appuyer sur les relations du conseil d'administration. Un nouveau PDG peut-il réussir s'il ne fait pas partie du « club Avvent International, L.P. » ? Ce n'est un secret pour personne que des relations au sein du conseil d'administration remettent fortement en question l'indépendance. À l'heure actuelle, le conseil d'administration compte au moins quatre administrateurs liés à une société de capital-investissement qui n'a même pas de participation divulguée dans lululemon. Trois de ces quatre administrateurs de fonds de capital-investissement président des comités essentiels du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même. Comment le conseil d'administration soutient-il et investit-il dans le développement des talents internes ? La raison pour laquelle le poste de chef de la direction de lululemon est vacant aujourd'hui est l'incapacité du conseil d'administration à bien planifier la relève. L'avenir du lululemon dépend du talent et du leadership de la prochaine génération. Un nouveau PDG devrait être en mesure de croire qu'un conseil d'administration lui donnera les moyens d'investir dans la prochaine génération de l'entreprise.

Ma carrière m'a donné l'occasion de découvrir ce domaine sous de nombreux angles : en tant qu'entrepreneur obsédé par le produit, la vision et la stratégie, et en tant que membre du conseil d'administration d'une société ouverte assurant la supervision. Ce que mon expérience m'a appris : Pour être un chef d'entreprise efficace, vous avez besoin d'un conseil d'administration qui peut vous guider, vous soutenir et vous mettre au défi pour concrétiser la vision de l'entreprise. Trop de dirigeants ne réalisent pas qu'un conseil d'administration inefficace et dysfonctionnel peut frustrer, perturber et, en fin de compte, empêcher le succès.

Tant que le conseil d'administration n'a pas été renouvelé et communiqué clairement son chemin de transformation, je maintiendrai mon engagement inébranlable à protéger et à renforcer la solidité durable de la marque lululemon.

J'espère que vous prendrez quelques instants pour visiter le site www.CreativityFirstlulu.com afin d'en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles je crois que lululemon a besoin d'un nouveau conseil d'administration avant la nomination d'un nouveau chef de la direction.

Bien cordialement,

Dennis J. « Chip » Wilson

Fondateur de lululemon athletica inc.

Présentation des Participants

Dennis J. « Chip » Wilson, de concert avec les autres Participants (définis ci-dessous), a l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») une circulaire de sollicitation de procurations définitive sur annexe 14A (la « circulaire de sollicitation de procurations définitive ») et la carte de procuration universelle GOLD qui l'accompagne pour solliciter des procurations auprès des actionnaires de la Société dans le cadre de l'assemblée annuelle.

LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT PRIÉS DE LIRE CES DOCUMENTS (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CEUX-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE LES PARTICIPANTS ONT DÉPOSÉ OU DÉPOSERONT AUPRÈS DE LA SEC, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS, Y COMPRIS SUR LES QUESTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN VOTE À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE, AINSI QUE DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PARTICIPANTS ET LEURS INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, PAR DES TITRES DÉTENUS OU AUTREMENT.

Les participants à la sollicitation de procurations sont M. Wilson, Anamered Investments Inc., LIPO Investments (USA), Inc., Wilson 5 Foundation, Wilson 5 Foundation Management Ltd., Five Boys Investments ULC, Shannon Wilson, Low Tide Properties Ltd., House of Wilson Ltd., Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg (collectivement, les « Participants »).

La circulaire de sollicitation de procurations définitive et la carte de procuration universelle GOLD qui l'accompagne seront fournies à certains ou à tous les actionnaires de la Société et seront, avec d'autres documents pertinents, disponibles sans frais sur le site Web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/.

Des renseignements sur les Participants et une description de leurs intérêts directs ou indirects, par des titres détenus ou autrement, figurent dans une modification à l'annexe 13D déposée par les Participants auprès de la SEC le 9 mars 2026 et sont disponibles ici. En vertu de la relation entre les Participants à titre de membres d'un groupe figurant à l'Annexe 13(d), tous les Participants sont réputés, individuellement, être les bénéficiaires effectifs des 9 904 856 actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,005 $ (dont 5 115 961 sont des actions comportant des droits de vote spéciaux de la Société associées à un nombre égal d'actions échangeables de Lulu Canadian Holding, Inc., entièrement converties), détenues dans l'ensemble par tous les Participants.

Note de bas de page :

Durée moyenne de mandat des administrateurs au conseil d'administration de lululemon. Dépôt de la société en 2025.

Contacts

Presse

Val Mack, [email protected]

Pat Tucker, [email protected]

Investisseurs

Scott Winter, Gabrielle Wolf

Innisfree M&A Incorporated

(212) 750-5833

SOURCE Chip Wilson