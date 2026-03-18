VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 mars 2026 /CNW/ - Chip Wilson, fondateur de lululemon athletica inc. (NASDAQ : LULU) (« lululemon » ou la « société ») et l'un des plus principaux actionnaires de lululemon, a publié la déclaration suivante avant la téléconférence des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 de lululemon dans la journée :

Alors que lululemon publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025, les actionnaires évalueront de façon critique les affirmations de réussite ou d'amélioration de la société. Le principal problème de lululemon est celui avec lequel l'entreprise est aux prises depuis des années : il existe un décalage entre le moteur créatif de la société et la compréhension du conseil d'administration quant à la façon dont la puissance de la marque et l'excellence des produits alimentent la force culturelle, la durabilité des marges et la valeur à long terme pour les actionnaires.

Au nom de tous les actionnaires, je crois que la direction de lululemon doit fournir des réponses détaillées aux questions suivantes afin que les investisseurs, les partenaires, les employés et toules personnes qui se soucient de lululemon puissent comprendre où la direction actuelle mène cette société.

Clarification de l'intensité des rabais et de leur incidence sur la valeur des marques de qualité supérieure

Comment les investisseurs devraient-ils concilier le message concernant les améliorations opérationnelles avec la réalité des rabais continus pour compenser la baisse de performance des magasins en Amérique du Nord pour lesquels les produits ont été achetés? Les actionnaires doivent savoir si le conseil reconnaît la relation entre un prix réduit et la chute du pouvoir de la marque. Chaque dollar perdu à la suite d'un rabais est un dollar qui aurait pu être investi dans l'expansion de la puissance de la marque lululemon.

Définir comment la créativité et la nouveauté sont priorisées pour stimuler la croissance

Les récents lancements de produits reflètent une approche « désuète et prévisible » persistante, comme l'a expliqué la codirectrice générale par intérim, Meghan Frank, dans sa récente entrevue avec le New York Times. Les actionnaires doivent comprendre le processus décisionnel du conseil d'administration sur les lancements de produits, les données utilisées pour éclairer ces décisions et les changements apportés par le conseil d'administration dans son processus d'évaluation et de surveillance. La conseil est pleinement conscient de ce qui a été perdu au cours des six dernières années.



Correction des erreurs opérationnelles répétées

Quels changements structurels ont été apportés pour remédier à la fréquence croissante des défaillances de produits, comme on le voit avec « Get Low » et « Breezethrough »? Si le conseil a analysé ses échecs dans de nouvelles catégories comme les jeans, les cosmétiques et les chaussures de course, les actionnaires doivent être informés des leçons tirées comme preuve de bonne foi pour rebâtir la confiance dans la direction du conseil .



Régler la question des ventes en Amérique du Nord avant qu'elles n'aient une incidence sur les marchés internationaux

L'entreprise a déclaré des ventes négatives ou stagnantes des magasins comparables au cours des sept derniers trimestres consécutifs en Amérique du Nord. Les investisseurs tireraient parti de données sur les ventes des magasins comparables pour un ensemble précis de marchés influents, comme New York, Miami, Vancouver et Los Angeles, pour mieux comprendre si cet spirale négative va s'accélérer. Comment empêcherez-vous que la sous-performance des principales franchises en Amérique du Nord ne se traduise par un ralentissement de la croissance en Chine continentale et dans d'autres marchés internationaux?

Les trois candidats indépendants présentés dans le cadre de notre campagne pour le changement, Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg, poseraient des questions difficiles dans la salle du conseil et répondraient aux besoins en matière de responsabilisation et de surveillance. Je crois que les actionnaires comprendront que l'équipe de direction actuelle, qui est supervisée par un conseil d'administration sans expérience de la marque et des produits, est incapable d'aborder la question fondamentale de la capacité d'intégrer la gestion de la marque et des produits au niveau de la direction et du conseil d'administration.

Les actionnaires sont invités à consulter www.CreativityFirstlulu.com pour en savoir plus sur la nécessité d'un changement et sur les candidats de Wilson.

Présentation des participants

Dennis J. « Chip » Wilson, de concert avec les autres participants (définis ci-dessous), a l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») une circulaire de sollicitation de procurations définitive sur annexe 14A (la « circulaire de sollicitation de procurations définitive ») et la carte de procuration universelle GOLD qui l'accompagne pour solliciter des procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de l'assemblée annuelle.

LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT PRIÉS DE LIRE CES DOCUMENTS (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CEUX-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE LES PARTICIPANTS ONT DÉPOSÉ OU DÉPOSERONT AUPRÈS DE LA SEC, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS, Y COMPRIS SUR LES QUESTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN VOTE À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE, AINSI QUE DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PARTICIPANTS ET LEURS INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, PAR DES TITRES DÉTENUS OU AUTREMENT.

Les participants à la sollicitation de procurations sont M. Wilson, Anamered Investments Inc., LIPO Investments (USA), Inc., Wilson 5 Foundation, Wilson 5 Foundation Management Ltd., Five Boys Investments ULC, Shannon Wilson, Low Tide Properties Ltd., House of Wilson Ltd., Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg (collectivement, les « participants »).

La circulaire de sollicitation de procurations définitive et la carte de procuration universelle GOLD qui l'accompagne seront fournies à certains ou à tous les actionnaires de la société et seront, avec d'autres documents pertinents, disponibles sans frais sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/.

Les renseignements sur les participants et une description de leurs intérêts directs ou indirects, par titres ou autrement, figurent dans une modification à l'annexe 13D déposée par les participants auprès de la SEC le 16 mars 2026 et sont disponibles ici. En vertu de la relation entre les participants à titre de membres d'un groupe figurant à l'Annexe 13(d), tous les participants, individuellement, sont réputés avoir la propriété véritable des 9 904 856 actions ordinaires de la société, d'une valeur nominale de 0,005 $ (dont 5 115 961 sont des actions ordinaires avec droit de vote de la société associées à un nombre égal d'actions échangeables de Lulu Canadian Holding, Inc., entièrement converties) détenues dans l'ensemble par tous les participants.

Contacts

Presse

Val Mack, [email protected]

Pat Tucker, [email protected]

Investisseurs

Scott Winter, Gabrielle Wolf

Innisfree M&A Incorporated

(212) 750-5833

SOURCE Chip Wilson