VANCOUVER, C.-B., 19 mars 2026 /CNW/ - Chip Wilson, fondateur de lululemon athletica inc. (NASDAQ : LULU) (« lululemon » ou la « Société ») et l'un des plus importants actionnaires de lululemon, a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'annonce par la Société d'un renouvellement du Conseil d'administration et des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice.

« Comme je l'ai communiqué publiquement et en privé ces derniers mois, chez lululemon, il est urgent de renouveler le Conseil d'administration. Hier, David Mussafer, administrateur de longue date qui compte plus de 14 années de présence au Conseil d'administration, a annoncé ne pas être candidat à sa propre succession, ce qui est très bienvenu. Son influence au sein du Conseil d'administration a longtemps fait obstacle au changement, comme je l'ai indiqué dans ma lettre du 27 février adressée aux actionnaires de lululemon. J'espère que son départ permettra au Conseil d'agir avec clarté et rapidité », a déclaré M. Wilson. « Nous espérons que M. Mussafer prenne maintenant du recul par rapport à sa participation aux efforts de renouvellement des administrateurs, au processus de sélection du PDG et à la mobilisation des actionnaires. Il serait très inhabituel et inapproprié qu'un administrateur sortant oriente ou soit impliqué dans l'ensemble des activités stratégiques. »

« Je tiens à préciser que même si l'annonce d'hier va dans le bon sens, il reste encore des lacunes manifestes en matière de gouvernance. Le Conseil compte toujours trois administrateurs liés à la société de capital-investissement dirigée par M. Mussafer qui ne détient pourtant aucune participation dans lululemon. Je suis prêt à poursuivre l'effort aussi longtemps que nécessaire pour procéder à tous les changements requis pour ramener lululemon à sa position dominante. »

« Encore une fois, les résultats trimestriels et annuels de Lululemon montrent la gravité de la situation et l'importance des changements que je crois désormais indispensables », a déclaré M. Wilson. « Les ventes comparables des Amériques pour le quatrième trimestre 2025 montrent des résultats en baisse ou stables pour le huitième trimestre consécutif, et les perspectives pour l'exercice 2026 n'indiquent aucun changement significatif de la tendance. La société n'a donné aucun signe à ses actionnaires qu'un changement va se produire sous peu ou à court terme en fonction des résultats financiers annoncés aujourd'hui, ce qui constitue une autre raison pour laquelle les administrateurs doivent être élus tous les ans, à compter de l'Assemblée annuelle des actionnaires de 2026. »

« Enfin, la nomination du nouvel administrateur au sein du Conseil, Chip Bergh, a été décevante étant donné que le Conseil a indiqué que des administrateurs hautement qualifiés qu'il avait identifiés ont refusé de se joindre au Conseil tant que cette course aux procurations n'aura pas été réglée. Le CV de Bergh précise les entreprises qu'il a dirigées et les conseils d'administration dans lesquels il a siégé pendant des années. Nous aurions exprimé nos préoccupations avant cette annonce, mais le Conseil d'administration de lululemon n'a pas communiqué avec nous ni invité à rencontrer Bergh lors de ses entretiens. Cela dit, nous restons convaincus que des changements importants sont encore nécessaires au niveau du Conseil d'administration avant qu'un nouveau PDG ne soit nommé. J'espère que le Conseil d'administration ira dans ce sens, car la Société n'a pas encore nommé le nouveau PDG. Les trois responsables hautement qualifiés et créatifs que j'ai nommés apportent une expertise inégalée en matière de marque et de marketing et sont les acteurs du changement nécessaires. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec le Conseil d'administration, afin que l'avenir de lululemon soit synonyme de croissance pour tous les actionnaires. »

Les actionnaires sont invités à consulter www.CreativityFirstlulu.com pour en savoir plus sur la nécessité d'un changement et sur les candidats de Wilson.

Présentation des participants

Dennis J. « Chip » Wilson, de concert avec les autres participants (définis ci-dessous), a l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») une circulaire de sollicitation de procurations définitive sur annexe 14A (la « circulaire de sollicitation de procurations définitive ») et la carte de procuration universelle GOLD qui l'accompagne pour solliciter des procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de l'assemblée annuelle.

LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT PRIÉS DE LIRE CES DOCUMENTS (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CEUX-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE LES PARTICIPANTS ONT DÉPOSÉ OU DÉPOSERONT AUPRÈS DE LA SEC, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS, Y COMPRIS SUR LES QUESTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN VOTE À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE, AINSI QUE DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PARTICIPANTS ET LEURS INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, PAR DES TITRES DÉTENUS OU AUTREMENT.

Les participants à la sollicitation de procurations sont M. Wilson, Anamered Investments Inc., LIPO Investments (USA), Inc., Wilson 5 Foundation, Wilson 5 Foundation Management Ltd., Five Boys Investments ULC, Shannon Wilson, Low Tide Properties Ltd., House of Wilson Ltd., Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg (collectivement, les « participants »).

La circulaire de sollicitation de procurations définitive et la carte de procuration universelle GOLD qui l'accompagne seront fournies à certains ou à tous les actionnaires de la société et seront, avec d'autres documents pertinents, disponibles sans frais sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/.

Les renseignements sur les participants et une description de leurs intérêts directs ou indirects, par titres ou autrement, figurent dans une modification à l'annexe 13D déposée par les participants auprès de la SEC le 16 mars 2026 et sont disponibles ici. En vertu de la relation entre les participants à titre de membres d'un groupe figurant à l'Annexe 13(d), tous les participants, individuellement, sont réputés avoir la propriété véritable des 9 904 856 actions ordinaires de la société, d'une valeur nominale de 0,005 $ (dont 5 115 961 sont des actions ordinaires avec droit de vote de la société associées à un nombre égal d'actions échangeables de Lulu Canadian Holding, Inc., entièrement converties) détenues dans l'ensemble par tous les participants.

Contacts

Presse

Val Mack, [email protected]

Pat Tucker, [email protected]

Investisseurs

Scott Winter, Gabrielle Wolf

Innisfree M&A Incorporated

(212) 750-5833

SOURCE Chip Wilson