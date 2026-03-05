www.CreativityFirstlulu.com souligne l'importance d'un changement au sein de lululemon et la valeur des trois candidats de Wilson hautement qualifiés à l'investiture indépendante

VANCOUVER, C.-B., le 5 mars 2026 /CNW/ - Chip Wilson, fondateur de lululemon athletica inc. (NASDAQ : LULU) (« lululemon » ou la « Société ») et l'un des plus importants actionnaires de lululemon, a annoncé aujourd'hui le lancement du site Web de campagne www.CreativityFirstlulu.com. Le site Web détaille la position de Wilson quant à l'ampleur des changements nécessaires à lululemon et présente les trois candidats indépendants hautement qualifiés qu'il a nommé pour siéger au Conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») à l'assemblée annuelle 2026 des actionnaires de la Société (« Assemblée annuelle »).

Le lancement du site Web marque la dernière étape de sa campagne visant à générer de la valeur pour tous les actionnaires de lululemon, ce qui leur permettra de s'engager auprès de Wilson en faveur du changement et de découvrir ses candidats au poste d'administrateur indépendant. Wilson estime que lululemon a besoin de renouveller les compétences au sein du Conseil d'administration pour se focaliser de nouveau sur la créativité et sur l'excellence des produits, et pour retrouver l'inspiration avant la nomination d'un nouveau PDG, ainsi que la déclassification de son Conseil d'administration.

« Mon intention a toujours été d'agir dans l'intérêt de mes collègues actionnaires de lululemon », a déclaré Wilson. « Cette campagne vise à préserver l'avenir de l'entreprise et garder la conviction que les meilleures années de lululemon restent à venir, à condition d'apporter rapidement les changements stratégiques et de gouvernance appropriés. »

Le site Web met en lumière les candidats indépendants de Wilson, Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg, qui ont tous une grande créativité et une grande connaissance de la marque.

Les actionnaires sont invités à visiter le site www.CreativityFirstlulu.com pour savoir pourquoi des changements sont nécessaires et pour en apprendre davantage sur les candidats de Wilson.

Présentation des participants

Dennis J. « Chip » Wilson, de concert avec les autres participants (ci-dessous), a l'intention de déposer auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une circulaire de sollicitation de procurations définitive figurant à l'annexe 14A (la « Circulaire de sollicitation de procurations définitive ») et la procuration définitive GOLD qui l'accompagne, afin de solliciter des procurations auprès des actionnaires de la société dans le cadre de l'assemblée annuelle.

LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT PRIÉS DE LIRE CES DOCUMENTS (Y COMPRIS TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CEUX-CI) ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUE LES PARTICIPANTS ONT DÉPOSÉ OU DÉPOSERONT AUPRÈS DE LA SEC, CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS, Y COMPRIS SUR LES QUESTIONS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN VOTE À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE, AINSI QUE DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PARTICIPANTS ET LEURS INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, PAR DES TITRES DÉTENUS OU AUTREMENT.

Les participants à la sollicitation de procurations sont M. Wilson, Anamered Investments Inc., LIPO Investments (USA), Inc., Wilson 5 Foundation, Wilson 5 Foundation Management Ltd., Five Boys Investments ULC, Shannon Wilson, Low Tide Properties Ltd., House of Wilson Ltd., Marc Maurer, Laura Gentile et Eric Hirshberg (collectivement, les « Participants »).

La circulaire de sollicitation de procurations définitive et la procuration définitive GOLD qui l'accompagne seront fournies à certains ou à tous les actionnaires de la Société et seront, avec d'autres documents pertinents, disponibles sans frais sur le site Web de la SEC à l'adresse suivante : https://www.sec.gov/.

Des renseignements sur les Participants et une description de leurs intérêts directs ou indirects, par des titres détenus ou autrement, figurent dans une modification à l'Annexe 13D déposée par les participants auprès de la SEC le 27 février 2026 et sont disponibles ici. En vertu de la relation entre les Participants à titre de membres d'un groupe figurant à l'Annexe 13(d), tous les Participants, individuellement, sont réputés avoir la propriété véritable des 9 904 856 actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,005 $ (dont 5 115 961 sont des actions ordinaires avec droit de vote de la Société associées à un nombre égal d'actions échangeables de Lulu Canadian Holding, Inc., entièrement converties) détenues dans l'ensemble par tous les Participants.

Contacts

Presse

Val Mack, [email protected]

Pat Tucker, [email protected]

Investisseurs

Scott Winter, Gabrielle Wolf

Innisfree M&A Incorporated

(212) 750-5833

SOURCE Chip Wilson