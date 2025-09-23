OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Hydro Ottawa limitée est fière du succès de son Classique de golf caritatif 2025, qui a permis d'amasser 163 000 $ pour la Clinique de soins rapides de l'Hôpital Royal. Le tournoi, qui a eu lieu le vendredi 12 septembre 2025, a rassemblé plus de 200 partenaires de l'industrie, soulignant l'importance de la mobilisation collective pour relever les défis liés à la santé mentale dans la région d'Ottawa.

Les employés d'Hydro Ottawa inscrivent les participants à son tournoi de golf caritatif 2025 (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Le tournoi annuel est l'un des piliers de l'engagement d'Hydro Ottawa à bâtir une communauté forte et en santé. Les fonds amassés aideront les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'attendre des mois ou des années avant de recevoir une évaluation et un traitement en santé mentale. À ce jour, plus de 6 000 personnes ont reçu des services essentiels grâce à la clinique, qui offre un accès rapide aux soins pour les personnes atteintes de maladies mentales légères à modérées.

« Grâce à la participation et au dévouement de nos commanditaires, le Classique de golf de cette année a été une réussite retentissante, a déclaré Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. C'est un excellent exemple de ce qu'on peut accomplir quand on travaille main dans la main pour s'assurer que les membres de notre famille, nos collègues, nos amis ou nos voisins obtiennent le soutien essentiel en santé mentale dont ils ont le plus besoin. »

La Clinique de soins rapides de l'hôpital Royal est un service crucial qui comble une lacune importante dans le système de soins de santé mentale en offrant des consultations et des recommandations de traitement en temps opportun.

Chris Ide, président et chef de la direction de la Fondation de l'hôpital Royal, a ajouté : « Le succès de ce tournoi souligne l'incidence profonde que de solides partenariats communautaires peuvent avoir sur le bien-être de notre communauté. Hydro Ottawa et ses partenaires n'ont pas seulement versé une contribution financière significative, ils ont aussi envoyé un message clair : la santé mentale, ça compte. »

La réussite de cette année s'inscrit dans le programme de dons d'entreprise d'Hydro Ottawa et prolonge sa longue tradition de soutien communautaire. Les fonds amassés lors de l'événement de cette année portent le total cumulatif pour l'Hôpital Royal à 368 000 $, sur l'engagement de 500 000 $ d'Hydro Ottawa. Depuis sa création, le tournoi a permis de recueillir collectivement plus de 1,5 million de dollars au profit de la région d'Ottawa, ce qui témoigne de l'engagement profond d'Hydro Ottawa à bâtir une communauté plus saine et plus forte.

