OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Hydro Ottawa a franchi un jalon important : 25 ans d'organisation de la Journée des besoins spéciaux en collaboration avec la Foire de la capitale. L'événement annuel offre à des personnes en situation de handicap l'occasion de profiter de la foire dans un environnement détendu et adapté sur le plan sensoriel, qui prévoit des foules moins nombreuses, des manèges plus lents et des bruits de fond réduits.

Hydro Ottawa souligne 25 ans de partenariat avec la Foire de la capitale pour la tenue de la Journée des besoins spéciaux (Groupe CNW/Hydro Ottawa) Les invités célèbrent le 25e anniversaire de la Journée des besoins spéciaux organisée par Hydro Ottawa. (Groupe CNW/Hydro Ottawa) Hydro Ottawa souligne 25 ans de partenariat avec la Foire de la capitale pour la tenue de la Journée des besoins spéciaux (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

« Depuis 25 ans, notre partenariat avec la Foire de la capitale pour tenir la Journée des besoins spéciaux est un moment fort de notre volet caritatif et l'un des événements les plus courus par nos employés qui veulent faire du bénévolat », souligne Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. « Voir les sourires sur les visages des familles et des accompagnateurs aujourd'hui est un beau rappel de la joie que cet événement apporte à tant de gens. Ça nous rappelle aussi pourquoi notre soutien est resté si fort au fil des ans. Nous sommes honorés de contribuer à cette journée. »

Les participants ont profité d'animations, de manèges accessibles et d'un lunch BBQ.

Enthousiastes de démontrer leur soutien, plus de 60 employés actifs et retraités d'Hydro Ottawa ont prêté main-forte à l'événement. Ces bénévoles ont créé un environnement sûr et accueillant pour tout le monde, recevant chacun avec chaleur et bienveillance. Ils se sont surpassés pour s'assurer que tous les participants apprécient leur journée, que ce soit en les aidant à monter à bord et descendre des manèges ou en préparant et en servant de la nourriture.

« Depuis que j'ai commencé à être bénévole à la Journée des besoins spéciaux, en 2016, ç'a été très gratifiant de voir à quel point l'événement a pris de l'ampleur. Voir le plaisir sur le visage des enfants et des adultes dès leur arrivée, c'est ça qui m'inspire à continuer de venir aider », explique Jennie St-Martin, une bénévole d'Hydro Ottawa.

La Journée des besoins spéciaux favorise l'esprit communautaire tout en faisant la promotion de l'accessibilité et de l'inclusion. Au cours de 25 dernières années, des milliers de familles y ont participé et s'y sont forgé des souvenirs impérissables.

www.hydroottawa.com

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. [« Groupe Hydro Ottawa »], alimente en électricité quelque 372 000 clients résidentiels et commerciaux répartis à Ottawa et Casselman. Depuis plus d'un siècle, l'entreprise offre à ses clients un approvisionnement sécuritaire et fiable en électricité propre qui joue un rôle crucial pour la vitalité et la durabilité de la région de la capitale nationale. Partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique dynamique, Hydro Ottawa limitée s'engage à propulser le bien-être des communautés qu'elle dessert en menant la charge de la transition énergétique. Cet engagement comprend la prestation d'un service fiable, l'intégration de technologies innovantes, le développement de solutions durables et l'incarnation d'une source bienveillante d'information et de vulgarisation pour ses clients.

En savoir plus : hydroottawa.com

SOURCE Hydro Ottawa

Personne-ressource pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Médias et affaires publiques, [email protected], 613 738-5499, poste 2345