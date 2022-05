Si la tempête a endommagé votre installation électrique résidentielle ou s'il y a des arbres ou des branches à proximité d'une ligne électrique aérienne, ne tentez aucune réparation par vous-même. Tenez-vous loin pour éviter les risques de choc, d'électrocution ou d'incendie.

Pour obtenir des conseils sur l'équipement électrique, les réparations à effectuer sur l'installation électrique ou l'élagage d'arbres, appelez-nous au 613 738-6418 ou visitez les pages de notre site Web portant sur les installations électriques résidentielles et sur les réparations d'installations électriques à www. hydroottawa.com/securite .

Suivez ces quatre étapes pour faire effectuer les réparations en sécurité :

NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'ÉQUIPEMENT VOUS-MÊME

Ne touchez à rien pour éviter les risques de choc, d'électrocution ou d'incendie.



APPELEZ HYDRO OTTAWA Pour vérifier quel équipement vous appartient ou si vous voyez des arbres ou des branches tout près des lignes électriques aériennes, composez le 613 738-6418 ou visitez hydroottawa.com/securite.



CONTACTEZ UN ENTREPRENEUR-ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ

Confiez vos réparations uniquement à un entrepreneur-électricien certifié. Votre entrepreneur-électricien fera les réparations nécessaires et coordonnera ses travaux avec l'Office de la sécurité des installations électriques (OSIE) et Hydro Ottawa pour confirmer que les travaux ont été réalisés en sécurité et que le courant peut être rebranché. Pour trouver un entrepreneur-électricien certifier, visitez findacontractor.esasafe.com.



APRÈS LA FIN DES TRAVAUX

Demandez à votre entrepreneur-électricien une copie du « certificat d'inspection de l'OSIE ». La plupart des polices d'assurance habitation couvrent les frais de réparation de l'équipement électrique résidentiel. Contactez votre assureur pour obtenir les détails se rapportant à votre situation.

Aujourd'hui, grâce à des interventions bien coordonnées, nous avons été en mesure de réduire à 37 000 le nombre de clients privés d'électricité et nous poursuivrons les travaux de réparation en soirée et durant la nuit pour rebrancher encore plus de clients.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de l'évolution de la situation par l'intermédiaire des médias d'information, de son site Web et de ses réseaux sociaux.

