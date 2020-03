Message d'intérêt public - Enquêtes de Statistique Canada

OTTAWA, le 18 mars 2020 /CNW/ - Statistique Canada continue de suivre étroitement l'évolution de la situation concernant la COVID-19 et met en place les directives et recommandations des responsables internationaux et nationaux de la santé publique pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de nos employés.

Il demeure extrêmement important de continuer à brosser un tableau précis de notre économie dans les circonstances actuelles de la pandémie qui évolue sans cesse. Le fait de veiller à ce que les Canadiens puissent continuer d'accéder à des données statistiques à jour et de les utiliser aide à faire en sorte qu'ils puissent continuer à prendre des décisions éclairées avec confiance. La participation active des Canadiens est essentielle pour que nous puissions recueillir ces données au moyen de nos enquêtes et produire des statistiques de qualité.

Cela dit, la santé et le bien-être des Canadiens et de nos employés sont de la plus haute importance et par conséquent, Statistique Canada a cessé de réaliser toutes les enquêtes menées en personne jusqu'à nouvel ordre. Nous réaliserons uniquement les enquêtes relatives aux programmes essentiels au mandat de Statistique Canada par téléphone et en ligne . Ces programmes sont :

l'Indice des prix à la consommation;

l'Enquête sur la rémunération auprès des entreprises;

l'Enquête sur la population active;

l'Enquête mensuelle sur le commerce de gros;

l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail;

l'Enquête mensuelle sur les industries manufacturières

le Relevé trimestriel des états financiers;

l'Indice des prix des produits industriels et l'Indice des prix des matières brutes;

la Balance des paiements internationaux

Enquête annuelle sur les dépenses en immobilisations et réparations : Réelles, provisoires, perspectives (EDIR)

Pour préserver la confiance des répondants à l'égard des enquêtes téléphoniques et en ligne, l'organisme permet aux Canadiens de confirmer facilement la légitimité des enquêtes et des intervieweurs. Nous encourageons les répondants à visiter notre page Questions souvent posées qui fournit des instructions faciles à suivre : https://www.statcan.gc.ca/fra/enquete/qsp, ou à nous appeler au 1 800-263-1136 (sans frais) ou au; 514-283-8300 (international).

Les Canadiens peuvent être assurés que la protection de leurs renseignements personnels demeure la priorité de Statistique Canada. Tous nos employés, qu'ils travaillent à partir de l'un de nos bureaux régionaux ou de leur domicile, utilisent uniquement du matériel informatique autorisé connecté à nos réseaux hautement sécurisés.

Nous demeurons déterminés à fournir aux Canadiens les renseignements dont ils ont besoin pour bâtir un Canada meilleur.

