Message d'intérêt public - Du personnel d'Anciens Combattants Canada offrira des services en personne à Yellowknife English

25 févr, 2026, 08:00 ET

YELLOWKNIFE, NT, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Du personnel d'Anciens Combattants Canada (ACC) sera à Yellowknife, au Territoires du Nord-Ouest. Ils seront disponibles le 4 mars 2026.

Rencontrez le personnel d'ACC pour en savoir plus sur les programmes et les services qui vous sont offerts. Les vétérans, les membres de la GRC, les membres des FAC, y compris les Rangers canadiens, et leurs familles, sont les bienvenus. Veuillez appeler au 1-866-522-2022 afin de prendre un rendez-vous.

Demandes d'information de la part des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]

