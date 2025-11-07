WHITEHORSE, YT, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Du personnel d'Anciens Combattants Canada (ACC) sera à Whitehorse, au Yukon. Ils seront disponibles du 12 novembre au 13 novembre 2025.

Rencontrez le personnel d'ACC pour en savoir plus sur les programmes et les services qui vous sont offerts. Les vétérans, les membres de la GRC, les membres des FAC, y compris les Rangers canadiens, et leurs familles, sont les bienvenus. Veuillez appeler au 1-866-522-2022 afin de prendre un rendez-vous.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes d'information de la part des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]