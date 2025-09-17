WHITEHORSE, YT, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Des employés d'Anciens Combattants Canada (ACC) se déplaceront à Whitehorse (Yukon). Ils seront disponibles les 23 et 24 septembre 2025.

Venez rencontrer les employés d'ACC pour en apprendre davantage sur les programmes et les services qui sont mis à votre disposition. Les vétérans, les membres de la GRC, les membres des FAC, y compris les Rangers canadiens, ainsi que les membres de leur famille, sont les bienvenus.

Composez le 1-866-522-2022 pour prendre rendez-vous.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]