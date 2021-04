OTTAWA, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Toute sa vie, le duc d'Édimbourg s'est dévoué pour les gens du Commonwealth et du Canada. Pendant plus de six décennies, il a œuvré aux côtés de Sa Majesté la Reine, fort de sa présence constante et rassurante. Il vouait une grande importance à la communauté, au sens du devoir et au service à autrui, prêtant son appui à la conservation de la faune et de la flore, au bénévolat ainsi qu'à la jeunesse. Globe-trotter infatigable, il a souvent montré à quel point le Canada occupait une place spéciale dans son cœur, faisant notamment de notre pays sa destination voyage de prédilection.

Le duc d'Édimbourg laisse un legs durable qui a touché de nombreuses personnes, notamment les centaines de milliers de jeunes participants au Prix du Duc d'Édimbourg. Ce programme, qu'il a établi au Canada il y a plus de 50 ans, célèbre et encourage le sens du devoir et l'excellence chez les jeunes d'ici et de l'ensemble de la planète. Son Altesse Royale souhaitait offrir aux prochaines générations toutes les chances de réussir et croyait les jeunes capables de changer le monde.

En témoignage de notre respect indéfectible, le prince Philip a été nommé le tout premier Compagnon extraordinaire de l'Ordre du Canada en 2013, une juste reconnaissance pour un homme remarquable. Il a également été investi à titre de Commandeur de l'Ordre du mérite militaire, un honneur directement rattaché à sa propre expérience militaire et à son engagement envers nos femmes et nos hommes en uniforme.

Son Altesse Royale a consacré sa vie à sa famille et à remplir son rôle unique au sein de notre monarchie constitutionnelle. Que ce soit en parlant avec les jeunes Canadiens de leurs espoirs et de leurs rêves, en présentant des drapeaux, en rencontrant les troupes lors d'événements ou sur les bases militaires, ou encore en représentant la Couronne à l'occasion de cérémonies officielles, le prince Philip a toujours démontré son engagement profond envers le pays. Ce grand ami du Canada nous manquera profondément. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux membres de la famille royale.

Richard Wagner

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/