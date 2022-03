DOHA, Qatar, le 20 mars 2022 /CNW/ - La langue est la pierre angulaire d'une culture. C'est l'une des premières traditions qu'on nous transmet. Entendre sa langue maternelle, avoir l'occasion de la parler, c'est conserver un petit brin de "chez soi" peu importe où nous sommes.

L'apprentissage d'une autre langue est une porte d'entrée culturelle. Mon apprentissage du français me donne l'occasion d'entrer en contact avec un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes, et de contempler la réalité canadienne sous un angle différent. Au-delà de nos frontières, cette troisième langue me permet de prendre part au rapprochement entre le Canada et les autres pays de la Francophonie.

Pour non seulement survivre, mais fleurir, une langue doit être utilisée, cultivée, enseignée. Étant l'une des 40 000 personnes au Canada qui parlent l'inuktitut, je valorise particulièrement le rôle de l'éducation dans la préservation de la langue. C'est l'une des raisons pour lesquelles mon apprentissage du français me tient tant à cœur.

Bonne Journée internationale de la Francophonie!

Mary Simon

