Mes seins et mon utérus comptent aussi! Assez d'être invisible!

Campagne de sensibilisation au cancer du sein

Du 2 octobre au 9 novembre 2023

MONTRÉAL, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES PEUPLES MOHAWKS, le 2 oct. 2023 /CNW/ - En ce début octobre, mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) et Action cancer du sein du Québec (ACSQ), en concertation avec plusieurs partenaires, joignent leur voix pour s'adresser au gouvernement. Les femmes en situation de handicap ne supportent plus de se sentir invisibles et mal servies par le système de santé. Elles ont l'impression de ne pas exister, d'être des laissées pour compte de la société.

Nous exhortons le gouvernement provincial à prendre en considération les besoins et les défis rencontrés par ces femmes concernant l'accès aux soins de santé gynécologiques, oncologiques et périnataux.

Nous profitons de la campagne de sensibilisation au cancer du sein que nous organisons du 2 octobre au 9 novembre, pour dénoncer des constats alarmants, en particulier l'inadéquation des programmes et des politiques de santé mises en place dans notre province. Ces politiques sont peu adaptées aux besoins et aux réalités que vivent les femmes en situation de handicap.

Nous déplorons l'absence de travaux scientifiques ou de données statistiques récentes sur l'équité en matière de santé. Les femmes en situation de handicap vivent de réels obstacles au quotidien qui sont rarement pris en compte, que ce soit dans les processus de prévention, de dépistage ou encore les traitements mis en place.

Il est intolérable et inacceptable, en 2023, que le système de santé ignore les besoins essentiels de plus de 600 000 femmes à travers le Québec.

Les témoignages que nous avons recueillis sont sans équivoque : les services et les soins que ces femmes peinent à obtenir sont mal adaptés. En ne tenant pas compte de leurs besoins, ils finissent par porter atteinte à leur autonomie et à leur dignité. Alors qu'elles sont confrontées à plusieurs barrières, à la fois, physiques, socio-économiques et de communication, ces femmes se retrouvent à la croisée de plusieurs oppressions voire des discriminations : nous ne que pouvons pas ignorer cela plus longtemps.

Elles sont des milliers à pouvoir vous raconter leur histoire. Un exemple parmi tant d'autres, la situation vécue par Marjorie Aunos, porte-parole de cette campagne, femme active en situation de handicap et mère d'un adolescent : « Sans outils de dépistages adaptés ou accessibles, j'ai dû revenir 3 fois pour faire une mammographie ».

Afin que notre province soit cohérente, selon les mots inscrits dans la politique destinée aux personnes en situation de handicap, dans sa volonté d'établir un véritable exercice du droit à l'égalité :

Nous demandons que les femmes en situation de handicap et les groupes qui les représentent soient sollicités au moment de l'élaboration de politiques ou de programmes les concernant. Elles demeurent les expertes de leurs vies, de leurs besoins et de leurs trajectoires ;

Nous demandons que tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés à travers le Québec, et qui administrent des services de prévention, de diagnostic et de traitement spécifiques aux femmes comme les mammographies, les examens et soins gynécologiques, oncologiques et périnataux, soient accessibles ;

Nous demandons que le stationnement, les aires de déplacement, les vestiaires, les salles d'examens, le matériel et aussi les équipements soient adaptés et accessibles ;

Nous demandons également que ces établissements prévoient du personnel qualifié pour accueillir ces femmes, du personnel qui possède une réelle connaissance de leurs réalités et de leurs besoins, qui sont des besoins spécifiques ;

Nous demandons que ce personnel soit formé et disponible pour favoriser un accueil bienveillant et assurer la sécurité et la dignité de ces femmes quand il s'agit de procéder à des examens sur leur corps qui a besoin d'être mobilisé ;

Nous demandons la diffusion, la sensibilisation et la promotion, en matière de santé et de cancer du sein, de campagnes ciblant particulièrement les femmes en situation de handicap ; des campagnes et des outils qui soient inclusifs et adaptés à leurs réalités.

Il s'agit là de questions de dignité, d'équité et de justice sociale!

Le gouvernement est déjà informé de ce manque de services reçus par les personnes en situation de handicap et plus particulièrement les femmes. Le rapport intitulé Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées - portrait et bilan des actions gouvernementales dans le cadre de la politique À part entière publié par l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), en février dernier, en fait largement état : la difficulté à recevoir des soins préventifs, notamment en matière de dépistage du cancer du sein, l'appauvrissement notable des femmes en cas de maladie grave et un personnel formé inadéquatement pour les accompagner.

Qu'attend le gouvernement du Québec pour mettre en place des stratégies et des actions concrètes ? Nous ne souhaitons plus attendre et profitons de l'occasion pour inviter la population à soutenir ces revendications lors d'un rassemblement le 9 novembre à Montréal.

Les groupes appuyant cette déclaration :

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

