MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - À l'aube de la Journée internationale des femmes, Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) diffuse une vidéo au titre percutant, présentant les témoignages de femmes en fauteuil roulant qui se tiennent debout! Elles dénoncent la double discrimination que le système de santé leur impose.

Mes seins et mon utérus comptent aussi! est une brève, mais éloquente vidéo de sensibilisation au manque d'accès aux soins de santé spécifiques aux femmes qui vivent en situation de handicap. Des femmes y témoignent de l'absence d'équipement adapté et des délais inacceptables pour passer une mammographie ou une échographie. Elles dénoncent aussi la condescendance et l'ignorance du corps médical (non spécialisé) à leurs réalités de femmes en situation de handicap.

C'est un cri du cœur que ces femmes lancent aux élus, aux décideurs, aux leaders politiques et sociaux ainsi qu'à la société en général afin qu'en 2023, l'ensemble des femmes de notre société, y compris les femmes en situation de handicap, aient accès aux mêmes soins de santé. MÉMO-Qc les soutient dans leurs démarches pour réclamer, à la grandeur du territoire du Québec, des services de prévention, de diagnostic et de traitement qui tiennent compte des besoins particuliers reliés à leur handicap.

Maintenant qu'elles ont parlé, nous voulons nous assurer que leur cri du cœur sera bel et bien entendu par les autorités concernées. Nous souhaitons aussi savoir ce que le législateur compte faire dès cette année pour offrir aux femmes en situation de handicap un accès équitable à des soins de santé auxquels elles ont droit autant que toutes les autres femmes. Répondre à leurs doléances légitimes par des actions concrètes pour régler la situation serait la meilleure façon de leur témoigner du respect à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

Mes seins et mon utérus comptent aussi! fait partie d'une série de vidéos portant sur différents enjeux quotidiens reliés au handicap qui sortiront au fil de 2023 afin de sensibiliser les acteurs politiques et sociaux ainsi que le grand public aux réalités des personnes vivant en situation de handicap.

MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

