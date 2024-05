NEW YORK, 17 mai 2024 /CNW/ - L'actrice légendaire d'Hollywood Meryl Streep a été photographiée dans une tenue simplement chic au 77e Festival de Cannes, qui se déroule du 14 au 25 mai, portant une chemise en soie à rayures Amalfi de LILYSILK.

L'actrice chevronnée Meryl Streep, connue pour sa polyvalence dans d'innombrables rôles au fil des ans, était à Cannes pour recevoir la prestigieuse Palme d'Or, célébrant ses contributions exceptionnelles au cinéma depuis plus de cinq décennies.

Meryl Streep en tenue LILYSILK lors du photocall de Cannes 2024

Pendant les photos avant la cérémonie d'ouverture, l'actrice était époustouflante dans un élégant costume blanc de la collection Michael Kors jumelé à la chemise en soie à rayures Amalfi LILYSILK. Le 15 mai, le magazine People présentait le look de Meryl Streep « Chic à la French Riviera » dans les meilleures photos de Cannes 2024. L'actrice a également été mentionnée dans un autre article de People le 14 mai, « tout sourire sur le tapis rouge ». De plus, le 14 mai également, Just Jared a photographié Meryl Streep en tenue « simplement chic lors du photocall de Cannes 2024 ».

La chemise en soie à rayures Amalfi, dotée de rayures bleu marine et blanches, est fabriquée à partir d'un luxueux sergé de soie imprimée, offrant un mélange parfait de sophistication et de confort. La chemise est conçue pour ceux qui apprécient la qualité et le style. Fait de sergé de soie de première qualité, ses rayures audacieuses en font un article exceptionnel qui convient à la fois aux occasions officielles et décontractées. La chemise témoigne de l'engagement de LILYSILK à combiner luxe et commodité.

« LILYSILK est profondément honorée que Meryl Streep, véritable icône de l'industrie cinématographique, ait choisi notre chemise en soie à rayures Amalfi pour son apparition au 77e Festival de Cannes, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Sa passion et son style impeccable nous inspirent à continuer de créer des vêtements exceptionnels qui incarnent une élégance intemporelle pour un public mondial. »

Ce n'est pas la première fois que la chemise en soie rayée Amalfi est portée par une star du showbiz. Le 12 février, la populaire chanteuse lauréate des Grammy Kelly Clarkson a donné une prestation éclair de It Was a Sin de The Revivalists en portant la chemise.

En septembre 2023, l'actrice hollywoodienne Jessica Alba a porté la chemise avec élégance pour célébrer son événement de rénovation Honest. De plus, l'éminente actrice Emma Roberts a posé avec la même chemise pendant ses vacances d'été l'an dernier.

