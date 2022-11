Mérites du français 2023 - L'Office invite les entreprises qui ont mis en place des actions visant l'utilisation et le rayonnement du français à déposer leur candidature

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises qui ont le français à cœur et qui font de la généralisation de son utilisation, du maintien de celle-ci ou de son rayonnement une priorité sont invitées à soumettre leur candidature pour courir la chance d'être récompensées par l'Office québécois de la langue française à l'occasion de son Gala des Mérites du français.

D'ici au 21 décembre 2022, inscrivez votre organisation, quelle que soit sa taille, en remplissant le formulaire en ligne que vous trouverez à l'adresse suivante : Québec.ca/Méritesdufrancais.

Les Mérites du français récompensent des entreprises et des personnes dont les réalisations contribuent au rayonnement et à l'utilisation de la langue française dans les milieux de travail. Les entreprises lauréates favorisent un environnement de travail en français, encouragent le service en français et mettent de l'avant des actions et des réalisations qui ont une incidence tangible sur le rayonnement du français dans le paysage linguistique.

Faits saillants

L'appel de candidatures des Mérites du français se tient jusqu'au 21 décembre 2022. Il s'adresse aux entreprises établies au Québec (sociétés, entreprises individuelles ou personnes morales).

En prévision du Gala des Mérites 2023, les catégories des Mérites du français ont été actualisées. Les réalisations qui permettront à une organisation de remporter une distinction doivent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes :

Milieu de travail en français : La ou les réalisations lauréates témoignent de l'engagement d'organisations qui ont fait de la généralisation de l'utilisation du français et du maintien de celle-ci au sein de leur milieu de travail une priorité.



Langue de commerce : La ou les réalisations lauréates démontrent la volonté des entreprises concernées de servir leurs clientèles en français ainsi que la qualité des moyens déployés à cette fin.



Rayonnement du français : L'entreprise lauréate se distingue par sa façon de contribuer à la francisation du paysage linguistique québécois par l'entremise de ses pratiques d'affaires, de son image de marque, de ses activités promotionnelles ou de son affichage public.



Comité de francisation : Le comité de francisation lauréat se distingue par l'ampleur du travail effectué par ses membres, par le dynamisme de ceux-ci ainsi que par l'ensemble des actions réalisées.



Engagement envers la langue française : La personne lauréate se distingue par sa contribution déterminante à la mise en place d'actions visant l'utilisation et la valorisation du français en milieu de travail, ainsi que grâce à son engagement, à son côté rassembleur et à son influence.

Les dossiers de candidatures seront évalués au début de l'année 2023 par un jury composé d'expertes et d'experts de la langue française et de la francisation des milieux de travail.

Voici un aperçu des entreprises lauréates des Mérites 2022 :

Monéris , pour la réalisation d'une campagne de promotion et d'intégration de services linguistiques francophones au sein de l'entreprise;



HigginsSmith TI , qui a décidé d'encourager les futures et futurs spécialistes du domaine des technologies de l'information à bien utiliser la langue française dans leurs activités professionnelles;



Service d'interprétation visuelle et tactile (SIVET) , qui a produit des capsules YouTube pour les interprètes de la langue des signes et les personnes malentendantes;



PricewaterhouseCoopers (PwC) , pour la réalisation de capsules sur la langue française et la mise en place de mesures concrètes visant le maintien de l'utilisation du français dans les communications et les outils de travail.

Les noms des organisations lauréates seront connus au printemps 2023, à l'occasion du Gala des Mérites du français.

L'Office québécois de la langue française remet depuis 1990 des Mérites du français à des entreprises et à des organismes qui ont fait preuve d'initiative pour promouvoir le français dans leur secteur d'activité.

Liens connexes

Information sur l'appel de candidatures : Québec.ca/Méritesdufrancais

Formulaire d'inscription aux Mérites du français 2023 : Québec.ca/Méritesdufrancaisformulaire

https://www.facebook.com/OQLF.QC/

https://www.instagram.com/oqlf.qc/

https://twitter.com/oqlf

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]