MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec remet la Médaille, sa plus prestigieuse distinction honorifique, à Me Jean Saint-Onge, Ad. E., à la retraite. Me Saint-Onge sera officiellement honoré lors d'une cérémonie qui aura lieu lors de la Journée du Barreau, le 18 juin 2025, au Centre Mont-Royal à Montréal.

En lui décernant la Médaille, le Barreau souligne le parcours d'un avocat qui a su se distinguer, durant une carrière de plus de 40 ans, par sa contribution constante au développement de la société québécoise dans le domaine du droit ainsi qu'à l'avancement de l'exercice de la profession au sein de la communauté juridique.

Il a mené une carrière remarquable comme avocat spécialisé dans le domaine du litige commercial. Plus particulièrement, Me Saint-Onge a œuvré tout au long de sa carrière afin de promouvoir le véhicule procédural de l'action collective comme mesure privilégiée d'accès à la justice au bénéfice de l'ensemble des citoyens du Québec.

Jean Saint-Onge a fait ses études en droit à l'Université de Montréal et a été admis au Barreau du Québec en 1981. Associé du cabinet d'avocats Lavery de Billy pendant 36 ans, il a joint en 2017 le cabinet Borden Ladner Gervais (BLG) à titre d'avocat-conseil principal et chef de l'équipe action collective du bureau de Montréal.

En plus d'avoir dirigé le Groupe d'experts sur l'action collective du Barreau du Québec de 2006 à 2024, Me Saint-Onge a exercé, à compter de 2004, un rôle de premier plan à l'échelle nationale en contribuant à la formation professionnelle des avocats et avocates évoluant en action collective, ainsi que leur adhésion aux meilleures pratiques. Il a également contribué de manière significative aux représentations menant à l'adoption d'une modification importante au Code civil du Québec reconnaissant, depuis 2020, le principe de la protection juridique des excuses.

Son excellence professionnelle à titre de chef de file dans le domaine de l'action collective a été consacrée dans les répertoires juridiques Lexpert, Best Lawyers of Canada et Chambers. Il a plaidé plusieurs causes qui ont fait jurisprudence en plus de représenter bon nombre de sociétés multinationales dans le cadre d'actions collectives à portée multiterritoriale et transfrontalière, notamment en droit de la concurrence, dans le domaine de la responsabilité du fait des produits ainsi qu'en droit de la consommation et de l'environnement.

Soulignons également que Me Saint-Onge a été très activement engagé au sein de la Fondation Marie-Vincent pendant près de 25 ans, dont 16 ans à titre de président du conseil d'administration. Créée en 1975, Marie-Vincent a pour mission de soutenir les enfants victimes d'agression sexuelle et leurs proches. Cette contribution unique et exceptionnelle de Me Jean Saint-Onge au développement et au rayonnement du Québec dans le domaine des services offerts aux jeunes victimes d'agression sexuelle et la protection de leurs droits se manifeste encore aujourd'hui de façon tangible.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]