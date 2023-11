Mérite Ovation municipale - L'UMQ invite les municipalités à faire rayonner leurs projets innovants

MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour la dix-neuvième édition du mérite Ovation municipale. Elle invite les municipalités, MRC et organisations municipales à soumettre leurs projets innovants d'ici le 1er février 2024, à 16 h. Les initiatives lauréates seront dévoilées lors des Assises 2024 de l'UMQ, qui se tiendront au Palais des congrès à Montréal, du 22 au 24 mai prochains.

« Face aux responsabilités grandissantes des municipalités, les gouvernements de proximité démontrent au quotidien leur capacité à être créatifs et à innover afin d'améliorer leur offre de services et de rendre les milieux de vie accueillants et agréables. Pour l'Union, l'excellence municipale doit être soulignée afin d'inspirer et surtout démontrer que l'innovation n'est pas seulement une priorité de l'entreprise privée. C'est pourquoi l'UMQ invite les municipalités de toutes tailles et de toutes les régions à faire connaître leurs bons coups et à soumettre en grand nombre leurs projets dans le cadre de l'édition 2024 du mérite Ovation municipale », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.

Douze prix seront remis au total en 2024 :

Un prix dans chacune des huit catégories du mérite Ovation municipale : Équipements collectifs, parcs immobiliers et infrastructures Administration municipale, démocratie locale et participation citoyenne Urbanisme, aménagement, transport et mobilité Habitat, logement, équité et diversité Culture, loisirs et citoyenneté Vitalité économique Sécurité publique, santé publique et intervention sociale Financement innovateur et mobilisation des parties prenantes



Quatre grands prix : Le prix Joseph-Beaubien, qui récompense le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'UMQ; Le prix Coup de cœur du jury, décerné à un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie; Le prix Coup de cœur, remis à l'issue d'un vote mené auprès des déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2024 et visiteront le Pavillon du mérite Ovation municipale; Le prix Avenir Climat, souligne le projet finaliste s'étant le plus distingué dans la lutte aux dérèglements climatiques parmi les huit catégories.



Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant, présidé par Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny de 1997 à 2021. Quatre critères seront évalués :

Caractère innovateur du projet dans sa démarche, ses processus et ses résultats;

Optimisation et mobilisation des ressources internes et externes;

Retombées du projet dans l'organisation municipale, sur le territoire ou la communauté;

Impact à l'égard de la lutte au dérèglement climatique (si applicable).

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 18 premières années du concours, plus de 1000 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs de ceux-ci peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Internet de l'UMQ.

Pour obtenir davantage d'information, visitez la page de l'édition 2024 du mérite Ovation municipale sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

