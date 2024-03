Mérite Ovation municipale - L'UMQ dévoile la liste des projets finalistes de l'édition 2024

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse d'annoncer que le jury du mérite Ovation municipale a retenu 20 projets finalistes dans le cadre de l'édition 2024 du concours (la liste complète se trouve en annexe).

L'Union est heureuse du succès qu'a remporté l'édition du mérite Ovation municipale de cette année, 110 projets ayant été déposés. Les municipalités finalistes sont maintenant appelées à présenter leur projet au Pavillon du mérite Ovation municipale qui pourra être visité lors des Assises 2024 de l'UMQ, les 23 et 24 mai prochains, au Palais des congrès de Montréal.

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 18 premières années du concours, plus de 1000 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs de ceux-ci peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Internet de l'UMQ.

Douze prix seront remis au total en 2024 :

Un prix dans chacune des huit catégories du mérite Ovation municipale : Équipements collectifs, parcs immobiliers et infrastructures; Administration municipale, démocratie locale et participation citoyenne; Urbanisme, aménagement, transport et mobilité; Habitat, logement, équité et diversité; Culture, loisirs et citoyenneté; Vitalité économique; Sécurité publique, santé publique et intervention sociale; Financement innovateur et mobilisation des parties prenantes.

Quatre grands prix :

Le prix Joseph-Beaubien, qui récompense le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'UMQ; Le prix Coup de cœur du jury, décerné à un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie; Le prix Votre Coup de cœur, remis à l'issue d'un vote mené auprès des déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2024 et qui visiteront le Pavillon du mérite Ovation municipale; Le lauréat du prix Avenir climat aura su se démarquer par son sens de l'innovation et sa créativité dans les mesures qu'il a mises en place ainsi que par la portée de ses réalisations pour le climat. Ce grand prix sera décerné à l'un des projets finalistes des huit catégories.



Pour l'édition 2024, en plus des critères suivants, le jury a pris directement pour inspiration un extrait de la Planification stratégique 2022-2026 de l'UMQ, mettant en avant le rôle des gouvernements de proximité en tant qu'acteurs du changement, proactifs et agiles, disposant de l'autonomie et des pouvoirs nécessaires pour favoriser le développement durable du Québec et de ses régions. Les grandes orientations de cette vision ont été prises en compte lors de l'évaluation :

Caractère innovateur du projet dans sa démarche et ses résultats;

Optimisation et mobilisation des ressources internes et externes;

Retombées du projet dans l'organisation municipale, sur le territoire ou la communauté;

Impact à l'égard de la lutte au dérèglement climatique (si applicable).

Le jury de l'édition 2024 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :

La présidente du jury, Mme Chantal Deschamps , mairesse de Repentigny de 1997 à 2021, administratrice de l'UMQ de 1997 à 2021 et membre honoraire 2023;

, mairesse de 1997 à 2021, administratrice de l'UMQ de 1997 à membre honoraire 2023; M. Gérard Beaudet, urbaniste, professeur, conférencier, auteur et débatteur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal;

M. Dany Fougères, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal;

Mme Suzanne Giguère, conseillère stratégique et haute fonctionnaire du gouvernement du Québec de 1980 à 2016;

Mme Florence Junca-Adenot , professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal;

, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal; M. Richard G. Shearmur , professeur, School of Urban Planning, Université McGill;

, professeur, School of Urban Planning, Université McGill; M. Michel Vallée, expert en culture à impact social et président-directeur général de Culture pour tous;

M. Michel Adrien , maire de Mont-Laurier de 2003 à 2017, professeur en sciences physiques et récipiendaire de la médaille des arts et métiers du multiculturalisme en 2004.

Pour obtenir davantage d'information, visitez la page de l'édition 2024 du mérite Ovation municipale sur le site Internet de l'UMQ.

ANNEXE

Les 20 projets finalistes de l'édition 2024 du mérite Ovation municipale, par catégorie

Catégorie Municipalité, arrondissement, MRC ou organisation municipale Titre du projet Administration municipale, démocratie locale et participation citoyenne Ville de Gatineau La culture comme levier de développement : démarche de mobilisation dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle politique culturelle Administration municipale, démocratie locale et participation citoyenne Ville de Québec Plan d'action en agriculture urbaine - Enrichir le champ des possibilités Administration municipale, démocratie locale et participation citoyenne Ville de Rimouski Rimouski2030 Équipements collectifs, parcs immobiliers et infrastructures Ville de Granby Parc naturel du Mont, un joyau pour la communauté Équipements collectifs, parcs immobiliers et infrastructures Ville de Matane Le parc des Îles : un lieu d'accessibilité et de multidisciplinarité Équipements collectifs, parcs immobiliers et infrastructures Ville de Montréal - Rosemont-La-Petite-Patrie Innovant, écolo, divertissant : le parc Rosemont et son boisé urbain Urbanisme, aménagement, transport et mobilité Ville de Gaspé Capitale des pêches maritimes du Québec à Rivière-au-Renard Urbanisme, aménagement, transport et mobilité Ville de Terrebonne Corridor de biodiversité Urbanisme, aménagement, transport et mobilité Ville de Montréal - Sud-Ouest Le Corridor écologique du grand Sud-Ouest Culture, loisirs et citoyenneté MRC de La Vallée-du-Richelieu ANIMALIS ENCANTUS - Aventure culturelle fantastique mettant en vedette une série d'œuvres d'art publics Culture, loisirs et citoyenneté Ville de Val-d'Or Les Avenues d'la 3 Culture, loisirs et citoyenneté Ville de Montréal - Sud-Ouest Carnet Financement innovateur et mobilisation des parties prenantes Ville de Chibougamau Dans la forêt boréale, les arbres se transforment en bloc appartement. L'histoire inspirante de Chibougamau et son entreprise phare ! Financement innovateur et mobilisation des parties prenantes Ville de Victoriaville Entente de mutualisation des services de gestion de projets d'infrastructures entre une ville et le milieu scolaire, le modèle de Victoriaville. Habitat, logement, équité et diversité Ville de Québec Dans ma lentille Habitat, logement, équité et diversité Ville de Vaudreuil-Dorion La Genèse, un toit pour toi Sécurité publique, santé publique et intervention sociale Ville de Granby De l'action terrain au forum en itinérance : Un travail de communauté Sécurité publique, santé publique et intervention sociale Municipalité de Saint-Donat Implantation d'une démarche de proximité en soins de santé Vitalité économique Ville de Trois-Rivières Un programme innovant pour stimuler la création de services de garde en milieu familial Vitalité économique Municipalité des Îles-de-la-Madeleine Campagne de valorisation et de promotion des métiers en tourisme pour les Îles-de-la-Madeleine

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

