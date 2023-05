Mérite Ovation municipale de l'UMQ - Les projets lauréats de l'édition 2023 sont connus!

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée le 5 mai à Gatineau en clôture des Assises 2023, les 10 projets lauréats de la 18e édition du mérite Ovation municipale.

Un seul projet a été primé dans chacune des catégories identifiées et une municipalité a été honorée du Prix Joseph-Beaubien, instauré en l'honneur du premier président de l'UMQ et maire de la Cité d'Outremont de 1919 à 1938. Deux prix Coup de cœur ont également été remis, le prix Coup de cœur du jury et le prix Votre Coup de cœur, choisi par les déléguées et délégués. Le prix Avenir climat a par ailleurs été accordé au projet le plus innovant en lice dans la catégorie spéciale « Lutte et adaptation aux changements climatiques ».

Projets lauréats

Prix Joseph-Beaubien

Ville de Victoriaville

Pour une saine gestion des eaux pluviales

Prix Coup de cœur du jury

Ville de Drummondville

Une intervenante de milieu à la Bibliothèque publique

Prix Votre Coup de cœur

Ville de Saint-Lin-Laurentides

S2L2025 : Ville référence

Prix Avenir Climat - Catégorie spéciale Lutte et adaptation aux changements climatiques

Municipalité de l'Anse-Saint-Jean

Résilience collective et adaptation

Catégorie Administration municipale

Ville de Saint-Lin-Laurentides

S2L2025 : Ville référence

Catégorie Aménagement, environnement

Ville de Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup | Une glace olympique qui illumine le développement sportif et économique

Catégorie Démocratie locale

Ville de Chambly

Une aventure citoyenne bourdonnante

Catégorie Développement économique, économie circulaire et tourisme

Ville de Val-des-Sources

Quartier Jeffrey

Catégorie Milieu de vie, culture et vivre ensemble

Ville de Vaudreuil-Dorion

Le Réseau Mozaïk et sa Caravane culturelle

Catégorie Mobilité durable et infrastructures

Ville de Shawinigan

Le camion ravitailleur-épandeur

Catégorie Sécurité publique

Ville de Québec

Protection des réservoirs de stockage de produits pétroliers au Port de Québec : un partenariat fédéral privé municipal exemplaire

Le jury de l'édition 2023 du mérite Ovation municipale était composé des personnes suivantes :

Président du jury : M. Bernard Sévigny, président de l'UMQ de 2016 à 2017 et maire de Sherbrooke de 2009 à 2017;

maire de de 2009 à 2017; M. Gérard Beaudet, urbaniste, professeur, conférencier, auteur et débatteur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal;

M me Chantal Deschamps , mairesse de Repentigny de 1997 à 2021 et administratrice de l'UMQ de 1997 à 2021;

, mairesse de 1997 à administratrice de l'UMQ de 1997 à 2021; M. Dany Fougères, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal;

M me Suzanne Giguère, conseillère stratégique et haute fonctionnaire du gouvernement du Québec de 1980 à 2016;

Suzanne Giguère, conseillère stratégique et haute fonctionnaire du gouvernement du Québec de 1980 à 2016; M me Florence Junca-Adenot , professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal;

, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal; M. Richard G. Shearmur , professeur, School of Urban Planning, Université McGill;

, professeur, School of Urban Planning, Université McGill; M. Michel Vallée, expert en culture à impact social et président-directeur général de Culture pour tous.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Depuis la création du concours, plus de 1 000 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Hommage aux 20 et 30 ans de vie municipale

La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20 et 30 ans et plus à un poste électif en politique municipale.

Hommage aux 30 ans

M me Sylvie Gagnon-Breton , mairesse de Saint-Rémi;

, mairesse de Saint-Rémi; M. Dominic Perri , conseiller de la Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard;

, conseiller de la Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard; M. Denis Poirier , conseiller de Bois-des-Filion ;

, conseiller de ; M. Louis Quevillon , conseiller de Brownsburg-Chatham .

Hommage aux 20 ans

M me Sylvie Beaumont , mairesse d'Alma;

, mairesse d'Alma; M me Lyne Boulanger, mairesse d' East Angus ;

Lyne Boulanger, mairesse d' ; M. Denis Bourgeois , conseiller de Bois-des-Filion ;

, conseiller de ; M. Guylain Coulombe , conseiller de Saint-Hyacinthe ;

, conseiller de ; M. Sylvain Crevier , conseiller de Charlemagne ;

, conseiller de ; M. Luc Cyr , conseiller de Saint-Lin-Laurentides ;

, conseiller de ; M me Odette Filion , conseillère de Bois-des-Filion ;

, conseillère de ; M. Mike Gendron , conseiller de Châteauguay;

, conseiller de Châteauguay; M. Luc Gignac , conseiller de Saint-Gilbert ;

, conseiller de ; M. Rémy Langevin, maire de Montmagny (à titre posthume);

(à titre posthume); M. Pierre Lavigne , conseiller de Saint-Cyrille-de-Wendover ;

, conseiller de ; M. Pierre Lortie , conseiller de Saint-Lin-Laurentides ;

, conseiller de ; M. René Paquin, conseiller de Senneterre ;

; M. Raymond Rougeau , maire de Rawdon ;

, maire de ; M. François Savard , conseiller de Saint-Gilbert ;

, conseiller de ; M. Frédéric Tremblay , conseiller d'Alma.

Les 102e assises annuelles de l'UMQ de retour à Montréal en 2024

L'UMQ a enfin profité de l'occasion pour annoncer que ses 102e assises annuelles auront lieu au Palais des congrès de Montréal, du 22 au 24 mai 2024, pour la première fois en personne depuis 2017. La Commission des Assises 2024 sera coprésidée par madame Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, et monsieur Benoit Lauzon, maire de Thurso.

