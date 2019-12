Mérite Ovation municipale de l'UMQ - Le milieu municipal invité à faire connaître ses projets innovants!

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour la seizième édition du mérite Ovation municipale. Elle invite les municipalités, les MRC et les organisations municipales de toutes les régions du Québec à soumettre leurs projets innovants d'ici le 31 janvier 2020, à 17 h. Les lauréates seront dévoilées lors des prochaines assises de l'UMQ, qui se tiendront à Montréal du 20 au 22 mai 2020.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 15 premières années du concours, plus de 900 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Des prix seront remis en 2020 dans huit catégories :

Sécurité publique;

Transport, mobilité et accessibilité;

Culture, patrimoine, loisir et tourisme;

Administration municipale (gestion des ressources, des opérations et des données ouvertes, traitement numérique et processus, communications et branding );

); Aménagement, environnement et changements climatiques;

Voirie, infrastructures et équipements;

Développement sociocommunautaire et interculturalité;

Développement économique.

Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant, présidé pour la première fois par monsieur Bernard Sévigny, ancien président de l'UMQ et ex-maire de Sherbrooke. Quatre critères seront évalués :

Caractère innovateur dans la démarche et les résultats;

Potentiel de transfert ou d'adaptabilité;

Retombées dans le milieu;

Niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources.

Enfin, le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence en remettant le Prix Joseph-Beaubien, la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du mérite Ovation municipale, nommée ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'UMQ. Le jury décernera également le Prix Coup de coeur pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie. Les déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2020 et visiteront le Pavillon de l'innovation municipale québécoise pourront aussi choisir sur place leur projet favori, et celui ayant recueilli le plus de votes recevra le Prix Votre Coup de coeur.

Pour obtenir davantage d'information, visitez le site Web de l'édition 2020 du mérite Ovation municipale.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

