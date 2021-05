Mérite Ovation municipale de l'UMQ - L'innovation et la résilience municipale à l'honneur!

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses Assises 2021, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée aujourd'hui en format virtuel, les 13 projets lauréats de la 16e édition du mérite Ovation municipale. Un seul projet a été primé dans chacune des catégories identifiées et une municipalité a été honorée du Prix Joseph-Beaubien, instauré en l'honneur du premier président de l'UMQ et maire de la Cité d'Outremont de 1919 à 1938. Deux prix Coup de cœur ont également été remis, le prix Coup de cœur du jury et le prix Votre Coup de cœur, choisi par les déléguées et délégués.

Rappelons qu'en raison de la pandémie, l'édition 2020 du mérite Ovation municipale avait dû être annulée et reportée à cette année. Considérant l'excellence des 24 projets finalistes et par respect pour le temps, l'énergie et les ressources déployés par les municipalités pour présenter leur dossier, l'UMQ avait pris la décision que chacun de ceux-ci serait automatiquement en lice pour l'édition 2021 et qu'il n'y aurait pas d'appel à candidatures pour soumettre de nouveaux projets.

Pour 2021 seulement, l'UMQ a par ailleurs ajouté des prix dans trois catégories spéciales Résilience innovation, dans lesquelles ont été soumis des projets municipaux développés spécifiquement pour répondre aux impacts et effets locaux ou régionaux de la COVID-19. L'appel de candidatures a suscité un vif intérêt auprès des municipalités de partout au Québec, puisque pas moins de 57 projets ont été soumis. Les déléguées et délégués participant aux Assises 2021 ont également pu voter pour le Prix Résilience Innovation Énergir, remis en collaboration avec Énergir.

Projets lauréats

Prix Joseph-Beaubien

Ville de Longueuil

Programme de développement professionnel IMMERSION

Prix Coup de cœur du jury

Ville de Thetford Mines

Prévention des incendies : des capsules vidéo qui font du chemin!

Prix Votre Coup de cœur

Ville de Montréal

Projet Maxim'eau - Optimisation de la gestion des réseaux d'eau

Prix Résilience Innovation Énergir

Ville de Thetford Mines

Prévention des incendies : des capsules vidéo qui font du chemin!

Catégorie Administration municipale

Ville de Pointe-Claire

Nouveau processus d'assignation matinale aux Travaux publics

Catégorie Aménagement, environnement et changements climatiques

MRC de Manicouagan

Magasin de réemploi Phase 2 - Quand l'apport des citoyens devient une valeur ajoutée

Catégorie Culture, patrimoine, loisir et tourisme

MRC Les Basques

La Grand-mère aux livres... et ses amis!

Catégorie Développement sociocommunautaire et interculturalité

MRC d'Argenteuil

Agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil - Un espace d'expériences et de possibilités

Catégorie Développement économique

Ville de Shawinigan

Sommet international de l'innovation en villes médianes (SIIViM)

Catégorie Sécurité publique

Ville de Saint-Georges

Fabrication d'une remorque de décontamination

Catégorie Transport, mobilité et accessibilité

Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Colibri, projet pilote de livraison urbaine écologique

Catégorie Voirie, infrastructures et équipements

Ville de Montréal

Projet Maxim'eau - Optimisation de la gestion des réseaux d'eau

Catégorie spéciale Résilience innovation - La gouvernance municipale en contexte de pandémie

Ville de Repentigny

Cour municipale virtuelle

Catégorie spéciale Résilience innovation - L'accompagnement des municipalités envers leur population en temps de crise sanitaire

Ville de Cowansville

Les Dollars Cowansville

Catégorie spéciale Résilience innovation - L'aménagement et l'occupation du territoire

Ville de Sherbrooke

Wellington-sur-Mer

« L'innovation municipale se porte bien au Québec! Plus que jamais, les gouvernements de proximité font preuve de créativité pour répondre aux besoins évolutifs de leur communauté et démontrent leur capacité à innover au quotidien dans la réalisation de leur mission. Leur agilité dans le contexte de la COVID-19 mérite particulièrement d'être saluée et c'est pourquoi l'UMQ tenait à honorer le travail exceptionnel réalisé par les élues, élus et équipes municipales face à cette crise sanitaire historique. Félicitations à toutes les municipalités lauréates! », a indiqué monsieur Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé.

« Face à une crise sanitaire sans précédent, les défis pour les gouvernements de proximité sont de taille. Les villes ont néanmoins réagi rapidement pour notamment assurer la santé et la sécurité de leurs concitoyens, adapter leurs services et leurs activités, ainsi que pour favoriser l'achat local. C'est dans ce contexte qu'Énergir s'est associée à l'UMQ pour souligner leur travail exemplaire pendant cette période critique. Il me fait donc plaisir de remettre le Prix Résilience Innovation Énergir à la Ville de Thetford Mines et je profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble des initiatives mises en place par les finalistes! », a ajouté madame Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec, chez Énergir.

Le jury de l'édition 2021 du mérite Ovation municipale était composé des personnes suivantes :

Président du jury : M. Bernard Sévigny, ex-maire de Sherbrooke et ancien président de l'UMQ;

M. Gérard Beaudet, urbaniste, professeur, conférencier et débateur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal;

M me Manon Charron , consultante;

, consultante; M. Dany Fougères, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal;

M me Florence Junca-Adenot , professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal;

, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal; M. Jean Perras , conseiller en planification stratégique et développement;

, conseiller en planification stratégique et développement; M. Richard G. Shearmur , professeur, School of Urban Planning, Université McGill;

, professeur, School of Urban Planning, Université McGill; M. Michel Vallée, expert en culture à impact social.

À propos du mérite Ovation municipale

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 15 premières années du concours, plus de 900 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Hommage aux 20 et 30 ans

La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20 et 30 ans et plus à un poste électif en politique municipale.

Hommage aux 30 ans

M. Bernard Barré, conseiller municipal, Ville de Saint-Hyacinthe ;

; M me Jocelyne Bates , mairesse, Ville de Sainte-Catherine ;

, mairesse, ; M. Alain Beaudry , maire, Ville de Joliette ;

, maire, ; M me Michèle D. Biron, conseillère d'arrondissement, Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent ;

Michèle D. Biron, conseillère d'arrondissement, Ville de Montréal - Arrondissement de ; M. Pierre Charron , maire, Ville de Saint-Eustache ;

, maire, ; M. Alan DeSousa , maire d'arrondissement et conseiller de la Ville, Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent ;

, maire d'arrondissement et conseiller de la Ville, Ville de Montréal - Arrondissement de ; M. Gilles Fortier , maire, Ville de Princeville ;

, maire, ; M. Michel Gibson , maire, Ville de Kirkland ;

, maire, ; M me Andrée Hénault, conseillère de la Ville, Ville de Montréal - Arrondissement d' Anjou ;

Andrée Hénault, conseillère de la Ville, Ville de Montréal - Arrondissement d' ; M. Luis Miranda , maire d'arrondissement et conseiller de la Ville, Ville de Montréal - Arrondissement d' Anjou ;

, maire d'arrondissement et conseiller de la Ville, Ville de Montréal - Arrondissement d' ; M. Nelson O'Connor , conseiller municipal, Ville de Gaspé;

, conseiller municipal, Ville de Gaspé; M. Serge Paquin , conseiller municipal, Ville de Donnacona ;

, conseiller municipal, Ville de ; M. Raymond Tessier , conseiller municipal, Ville de Saint-Eustache ;

, conseiller municipal, ; M. Jean-Yves Tremblay , conseiller municipal, Ville de Shawinigan .

Hommage aux 20 ans

M me Ginette Bellemare , conseillère municipale et mairesse suppléante, Ville de Trois-Rivières;

, conseillère municipale et mairesse suppléante, Ville de Trois-Rivières; M me Nicole Bergeron , conseillère municipale, Ville de Sherbrooke ;

, conseillère municipale, ; M. Yvan Berthelot , conseiller municipal, Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu;

, conseiller municipal, -sur-Richelieu; M me Sylvie Bureau, mairesse, Ville de Windsor ;

Sylvie Bureau, mairesse, ; M me Nicole Carignan-Lefebvre , conseillère municipale, Ville de Saint-Eustache ;

, conseillère municipale, ; M. Louis Côté, conseiller municipal, Ville de La Sarre ;

; M me Lucie De Bons , conseillère municipale, Ville de Shawinigan ;

, conseillère municipale, Ville de ; M me Mary Deros , conseillère de la Ville, Ville de Montréal;

, conseillère de la Ville, Ville de Montréal; M me Chantal L'Espérance, conseillère municipale, Ville de Sherbrooke ;

Chantal L'Espérance, conseillère municipale, ; M. Félix Laberge, conseiller municipal, Municipalité de L' Ange-Gardien ;

; M. Jean Langlois , conseiller municipal, Ville de Repentigny ;

, conseiller municipal, ; M. André Lemay, conseiller municipal, Ville de Sainte-Julie ;

; M me Christiane Marcoux , conseillère municipale, Ville de Saint-Jean -sur-Richelieu;

, conseillère municipale, -sur-Richelieu; M. Simon Marcoux , conseiller municipal, Municipalité de L' Ange-Gardien ;

, conseiller municipal, Municipalité de L' ; M. Patrice Paquette , conseiller municipal, Ville de Saint-Eustache ;

, conseiller municipal, ; M. Roger Roy , conseiller municipal, Municipalité de L' Ange-Gardien .

Les Assises 2021 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2021 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de s'informer des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #AssisesUMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca