Mérite Ovation municipale 2026 - L'UMQ dévoile les 20 projets finalistes

MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est fière d'annoncer les 20 projets finalistes du Mérite Ovation municipale 2026, une distinction phare qui célèbre l'innovation et l'excellence des gouvernements de proximité.

Avec plus d'une centaine de projets déposés cette année, la participation témoigne de l'ingéniosité, de l'audace et de la capacité d'innovation des municipalités, MRC et organismes municipaux d'un bout à l'autre du Québec.

Les finalistes auront l'occasion de présenter leur projet au Pavillon de l'innovation municipale, un espace incontournable des Assises 2026 de l'UMQ. Ce pavillon sera ouvert aux déléguées et délégués du 13 au 15 mai prochain au Centre des congrès de Québec, une vitrine exceptionnelle pour faire rayonner les meilleures pratiques municipales.

À propos du mérite Ovation municipale

Depuis 2005, le Mérite Ovation municipale célèbre les initiatives qui transforment les communautés. Très attendu chaque année, il met en lumière des projets qui se démarquent par leur créativité, leur pertinence et leur impact concret sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Cette reconnaissance s'adresse à toutes les municipalités, aux MRC, aux arrondissements ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Douze prix remis en 2026

Un prix par catégorie :

Administration municipale

Concertation et collaboration

Culture et loisirs

Démocratie locale et participation citoyenne

Équipements collectifs

Sécurité publique

Urbanisme et aménagement

Vitalité économique

Quatre grands prix :

Prix Joseph-Beaubien : La plus haute distinction, remis au projet le plus ingénieux, persévérant et inspirant.

: La plus haute distinction, remis au projet le plus ingénieux, persévérant et inspirant. Prix Coup de cœur du jury : Pour un projet exceptionnel parmi les finalistes, au-delà de sa catégorie.

: Pour un projet exceptionnel parmi les finalistes, au-delà de sa catégorie. Prix Coup de cœur des déléguées et délégués : Choisi directement par les participantes et participants des Assises 2026 visitant le Pavillon de l'innovation municipale.

: Choisi directement par les participantes et participants des Assises 2026 visitant le Pavillon de l'innovation municipale. Prix Avenir Climat : Pour le projet s'étant le plus illustré dans la lutte contre les dérèglements climatiques, toutes catégories confondues.

Les 20 projets finalistes de l'édition 2026 du mérite Ovation municipale :

Administration municipale

Ville de Gatineau - De la vision à l'action : la performance municipale intégrée

Ville de La Pocatière - Regroupement municipal volontaire

Ville de Rimouski - Plan de lutte contre la pénurie de logements : Rimouski au premier rang du nombre de logements créés par habitant

Concertation et collaboration

MRC des Appalaches - DuGrisAuVert - Transformation des territoires miniers en laboratoire vivant de transition écologique

Ville de Montréal - Montréal en commun : six ans d'innovation collaborative pour une ville plus inclusive et résiliente

Ville de Sherbrooke - Le Grand Espace : vers une infrastructure culturelle sherbrookoise pour le jeune public

Culture et loisirs

Ville de Laval - La force du Rêve : murales collectives sur les droits de l'Enfant

Ville de Salaberry-de-Valleyfield - Lumix

Démocratie locale et participation citoyenne

Ville de Montréal (Élection Montréal) - La géomatique et la rencontre des expertises municipales au profit de la démocratie

Ville de Victoriaville - Littératie et communication inclusive : Victoriaville simplifie ses communications pour sa population

Équipements collectifs

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville - Polydôme

Ville de Saint-Constant - Pôle culturel et sportif

Ville de Saint-Raymond - Estacade de rétention du frasil pour réduire les risques d'inondation à Saint-Raymond

Sécurité publique

Ville de Longueuil - Centre de services intégrés en violence sexuelle (CIViS)

Ville de Lorraine - Ici, roule au ralenti !; une campagne de communication qui fait ralentir pour vrai!

Urbanisme et aménagement

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (Ville de Montréal) - La rue partagée, en harmonie avec le patrimoine bâti.

Ville d'Amqui - Relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif : regroupement et modernisation des infrastructures municipales

Ville de Granby - Moissons solidaires Granby

Vitalité économique

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (Ville de Montréal) - De la vision à la récolte : L'agriculture urbaine au cœur de la requalification du District Central de l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic-Cartierville

Ville de Montréal - Intégration des principes de circularité dans la revalorisation d'une friche industrielle

Composition du jury

Le jury indépendant réunit des personnalités reconnues pour leur expertise, leur rigueur et leur connaissance du milieu municipal :

Mme Chantal Deschamps , présidente du jury, mairesse de Repentigny (1997-2021), administratrice de l'UMQ (1997-2021) et membre honoraire 2023

, présidente du jury, mairesse de Repentigny (1997-2021), administratrice de l'UMQ (1997-2021) et membre honoraire 2023 M. Gérard Beaudet , urbaniste, professeur, conférencier et auteur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal

, urbaniste, professeur, conférencier et auteur, École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal M. Dany Fougères , professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal

, professeur, Département d'histoire, Université du Québec à Montréal Mme Suzanne Giguère , conseillère stratégique, haute fonctionnaire du gouvernement du Québec (1980-2016)

, conseillère stratégique, haute fonctionnaire du gouvernement du Québec (1980-2016) Mme Florence Junca-Adenot , professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal

, professeure associée, Département d'études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal M. Richard G. Shearmur , professeur, School of Urban Planning, Université McGill

, professeur, School of Urban Planning, Université McGill M. Michel Vallée , expert en culture à impact social, président-directeur général de Culture pour tous

, expert en culture à impact social, président-directeur général de Culture pour tous M. Michel Adrien, maire de Mont-Laurier (2003-2017), professeur en sciences physiques, récipiendaire de la médaille des arts et métiers du multiculturalisme (2004)

Pour obtenir davantage d'information, visitez la page de l'édition 2026 du mérite Ovation municipale sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

