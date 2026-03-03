Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre le conseil municipal de Laval

LAVAL, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui à Laval à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Stéphane Boyer, maire de Laval ainsi que les conseillères et conseillers municipaux. Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux cruciaux pour Laval, notamment en matière de financement des infrastructures.

« Je suis très heureux de rencontrer aujourd'hui les élues et élus de Laval. La tournée « Nouveau départ » nous permet d'être sur le terrain, d'écouter et de travailler directement avec les conseils municipaux afin de trouver des solutions concrètes. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes, plus résilientes et mieux outillées pour l'avenir. » a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Les villes sont rendues à un point de bascule. Nous devons investir massivement dans nos infrastructures, mais les coûts explosent et les processus deviennent de plus en plus lourds. Si nous voulons protéger la capacité de payer des citoyens, il faut avoir le courage de revoir nos façons de faire : mieux collaborer entre municipalités, et simplifier les normes qui allongent inutilement les délais et les factures. C'est un chantier incontournable pour assurer l'avenir de nos communautés. » a déclaré monsieur Stéphane Boyer, maire de Laval.

