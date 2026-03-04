L'UMQ presse Québec de faire de l'itinérance une priorité nationale

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres du comité sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), présidé par le maire de Québec, M. Bruno Marchand, se sont réunis alors que la situation des personnes en situation d'itinérance continue de se détériorer partout au Québec.

Lors de cette rencontre, les membres du comité ont échangé sur plusieurs enjeux prioritaires, notamment la prévisibilité du financement aux municipalités et aux organismes communautaires, les rôles et responsabilités des différents paliers de gouvernement, la gestion des campements ainsi que les besoins en matière d'hébergement.

Dans un contexte marqué par des échéances politiques importantes dont le prochain budget du gouvernement du Québec, un changement au poste de premier ministre et les élections provinciales prévues en octobre, les membres du comité ont réaffirmé deux demandes essentielles :

Faire de l'itinérance une priorité nationale, appuyée par des investissements prévisibles, récurrents et à la hauteur des besoins pour les cinq prochaines années.

Disposer de données à jour pour suivre l'évolution de la situation et arrimer les actions en conséquence.

« Le prochain budget sera le dernier du gouvernement Legault. C'est sa chance de se donner les moyens d'inverser la tendance en itinérance en allouant des budgets à la hauteur des besoins observés partout à travers le Québec, souligne Bruno Marchand, président du comité sur l'itinérance et maire de Québec. Sans impulsion provenant du sommet de l'État, l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance dans nos rues va se poursuivre. Pour relever ce défi ensemble, nous avons besoin de prévisibilité financière et de données qui reflètent la réalité du terrain. » - M. Bruno Marchand, président du comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec.

