Consultations prébudgétaires - Budget 2026 -2027 - L'UMQ presse Québec de réinvestir dans les infrastructures municipales

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a profité de sa rencontre avec le ministre des Finances, M. Eric Girard, pour rappeler l'urgence d'un réinvestissement dans les infrastructures municipales. Alors que les coûts explosent et que les normes gouvernementales continuent de s'accumuler, l'UMQ rappelle que le sous-financement chronique des infrastructures met désormais en péril la capacité des municipalités à soutenir le développement du Québec.

Le constat présenté par l'UMQ est sans équivoque : le déficit de maintien des infrastructures atteint maintenant 45 milliards de dollars, une somme qui ne cesse d'augmenter alors même que la part du Plan québécois des infrastructures (PQI) consacrée aux infrastructures municipales ne cesse de diminuer depuis 2018. Ce désengagement continu du gouvernement a des conséquences directes sur le terrain : plusieurs municipalités n'ont plus les moyens de construire de nouveaux logements, d'aménager des zones d'activités économiques ou d'accueillir de nouvelles entreprises, faute d'infrastructures adéquates.

Malgré cette baisse du soutien gouvernemental, les municipalités ont dû doubler leurs investissements entre 2020 et 2023 simplement pour maintenir leurs infrastructures à niveau. Un effort considérable qui, combiné à l'inflation et à l'augmentation du coût des matériaux, rend les projets municipaux de plus en plus difficiles à réaliser. Selon l'étude RCGT-UMQ publiée en décembre 2025, les municipalités absorbent jusqu'à 1,5 milliard de dollars par année en coûts supplémentaires, dont 40 % attribuables à l'accumulation des normes gouvernementales.

À ce manque de financement s'ajoute un autre enjeu majeur : 7,5 milliards de dollars de fonds fédéraux destinés aux municipalités demeurent bloqués, faute d'entente entre Québec et Ottawa. Ces sommes, attendues partout au Québec, retardent des projets essentiels dans les communautés et devraient être rapatriées sans délai.

« Les municipalités sont au cœur de la vie quotidienne et des services essentiels aux gens. Dans un moment charnière pour l'économie québécoise, chaque dollar investi doit avoir un impact réel. C'est pourquoi l'UMQ demande au gouvernement de faire des infrastructures municipales une priorité absolue. Sans leviers stables, prévisibles et un réinvestissement massif, plusieurs infrastructures essentielles risquent d'être compromises au cours des prochaines années », a déclaré M. Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ rappelle que la pleine participation des municipalités au développement du Québec passe d'abord par des infrastructures solides, modernes et financées adéquatement. Les besoins sont immenses. L'intervention du gouvernement doit l'être tout autant.

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

