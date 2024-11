Mérite municipal - Votez pour votre Coup de cœur municipal!

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Du 8 au 18 novembre, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 27 finalistes du Mérite municipal.

Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs ou novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez en plus sur les finalistes et votez pour un coup de cœur!

Liste des finalistes par région

Bas-Saint-Laurent

Stéphanie Sénéchal, Sainte-Hélène-de- Kamouraska

Marché public de La Matanie, MRC de La Matanie

Comité Le Marcois S'occupe, Saint-Marc-du-Lac-Long

Plans de développement locaux, MRC de Rimouski-Neigette

Capitale-Nationale

Réaménagement de la place de l'Hôtel-de-Ville, Québec

Coopérative de solidarité des Grondines - Dépanneur communautaire autonome, Deschambault - Grondines

- Vers un avenir durable - Plan de développement durable 2024-2030, Baie-Saint-Paul

Centre-du-Québec

Ensemble pour une communauté résiliente et écoresponsable - Plan d'adaptation aux changements climatiques 2023-2033, Drummondville

Côte-Nord

Plan d'adaptation aux changements climatiques, Baie-Comeau

Frédéric Gagnon, Sept-Îles

Laura Lavallée, Blanc-Sablon

Estrie

Comité Ambassadrices, Val-des-Sources

Anick Fredette , Cookshire - Eaton

Lanaudière

Place du 350 e , Lavaltrie

, Catherine Blais , Saint-Lin-Laurentides

, Julien Dufort , L'Assomption

Laurentides

Raphaële Dufour Raymond , Mirabel

, Véronic Villeneuve, Blainville

Laval

Table de concertation de Laval en condition féminine, Laval

Montérégie

Lac des fées, Saint-Constant

Coupe TELUS 2023 - Championnat canadien de hockey M18 AAA, Saint-Hyacinthe

Montréal

Parc Rosemont et son boisé urbain, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal

Feuille de route montréalaise en économie circulaire 2024-2030, Montréal

Festival des arts de ruelle, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Association féministe d'éducation et d'action sociale (Afeas), Saint-Honoré

Réaménagement du cœur de la municipalité, Petit-Saguenay

Accroître les capacités d'adaptation de la collectivité - Plan d'adaptation aux changements climatiques 2020-2021, L'Anse-Saint-Jean

Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 21 novembre prochain.

Les prix seront décernés dans cinq catégories : Aménagement du territoire et urbanisme Femmes, vie et démocratie municipales Implication bénévole municipale Municipalité et développement durable Relève municipale

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 160 lauréates et lauréats.

