Meridian obtient un financement de 125 M$ de la Caisse

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de 125 M$ à Meridian, la plus grande caisse populaire de l'Ontario et la troisième en importance au Canada.

Cet investissement, sous forme de crédit privé subordonné, procure à Meridian des capitaux supplémentaires pour poursuivre sa croissance et diversifier ses produits et services. Meridian offre une gamme de prêts personnels et commerciaux, de prêts hypothécaires, de services de gestion de patrimoine, de cartes de crédit et de services d'assurance par l'intermédiaire d'un réseau de 92 succursales en Ontario et de 14 centres bancaires aux entreprises.

« La Caisse se réjouit de cette collaboration avec Meridian, un leader du secteur financier coopératif canadien », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la Caisse. « Meridian a connu une croissance stable de ses actifs et de son nombre de membres sur plusieurs années, et elle s'accorde donc naturellement avec notre stratégie d'investissement. »

« Meridian a comme priorité de s'assurer qu'elle peut continuer de croître et de prospérer en tant que leader de son secteur », a déclaré Tara Daniel, directrice financière de Meridian. « Cet investissement est un vote de confiance à l'égard de notre organisation et envoie un message à nos membres et au secteur de l'investissement en général : nous demeurons une entreprise durable et pertinente aujourd'hui et dans le futur. »

Meridian a été conseillé par Marchés des capitaux CIBC.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élevait à 340,1 G$ CA au 31 décembre 2019. L'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE MERIDIAN

Comptant sur une feuille de route de plus de 75 ans dans le secteur bancaire, Meridian est la plus grande caisse populaire de l'Ontario et la troisième en importance au Canada, contribuant à enrichir la vie de plus de 360 000 membres. Elle possède un actif de 23,9 G$ (au 31 décembre 2019) et offre une gamme complète de services financiers en ligne, par téléphone, par accès mobile et au moyen d'un réseau de 92 succursales en Ontario, ainsi que des services bancaires aux entreprises dans 14 emplacements. Les membres de Meridian ont également accès au réseau THE EXCHANGEMD, qui compte 3 700 guichets automatiques sans frais au Canada et 500 000 aux États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.meridiancu.ca, nous suivre sur Twitter @MeridianCU ou consulter notre site Facebook.

