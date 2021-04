Mercuriades et gala de l'Institut canadien des mines : et la gagnante est… l'industrie minière!

QUÉBEC, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté que l'Association minière du Québec (AMQ) a vu six de ses membres être honorés lors de deux prestigieux galas pour leur leadership en développement durable, en innovation et en santé et sécurité du travail. Signe, une fois de plus, que l'industrie minière du Québec se démarque par ses façons de faire modernes et respectueuses des gens, des travailleurs et de l'environnement.

Mercuriades

Lors du gala des Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), deux membres de l'AMQ sont repartis avec un convoité trophée Mercure. Il s'agit de :

Fonderie Horne, une compagnie Glencore - Catégorie « Innovation industrielle »;





Minière Osisko - Catégorie « Stratégie de développement durable ».

L'AMQ tient également à féliciter Minerai de fer Québec pour sa nomination dans les catégories « Santé et sécurité au travail » et « Stratégie de développement durable » et la Fonderie Horne qui figurait parmi les finalistes dans la catégorie « Contribution au développement économique et régional ».

Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Le secteur minier québécois était aussi à l'honneur au gala tenu par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) où quatre membres de l'AMQ ont été récompensés pour leur performance en santé et sécurité du travail (SST).

Deux mines québécoises sont arrivées ex aequo pour le trophée John T. Ryan national pour une mine de métaux pour la plus faible fréquence d'accidents déclarés au Canada. Il s'agit de Mine Raglan et Mine Matagami, toutes deux des compagnies de Glencore. Pour Mine Raglan, il s'agit d'une récolte d'un trophée John T. Ryan pour la troisième année consécutive, elle qui avait aussi reçu ce prix national en 2020.

Fait impressionnant : c'est la quatrième fois en cinq ans que les mines du Québec mettent la main sur le trophée John T. Ryan dans cette importante catégorie.

Tata Steel Minerals Canada et la mine Casa Berardi d'Hecla Québec sont respectivement reparties avec le trophée John T. Ryan dans la catégorie « Mines sélectionnées Est-du-Canada » et « Mines de métaux - Québec/Maritimes ».

L'ICM a aussi honoré Robert Wares, président du conseil d'administration et chef de la direction de Métaux Osisko, pour ses accomplissements remarquables en exploration, en lui remettant le prix A.O. Dufresne. M. Wares compte plus de 35 ans d'expérience en exploration et développement de projets miniers et est à l'origine de la découverte du gisement qui aura donné vie à la mine Canadian Malartic.

Citations

« Nous avons au Québec une industrie minière parmi les meilleures au monde. Nous le savons! Mais que des organismes externes reconnaissent de manière aussi claire nos bonnes pratiques et notre engagement envers les communautés et les travailleurs, cela nous rend encore plus fiers. Cela démontre une fois de plus que les Québécois peuvent avoir confiance en leur industrie minière qui oui, contribue au développement économique, mais qu'elle le fait selon les standards les plus élevés et de manière hautement responsable. »

« Félicitations aux gagnants et finalistes pour leur réel engagement envers le développement d'une industrie moderne, innovante et tournée vers l'avenir. Les défis pour assurer la pérennité du secteur minier au Québec sont grands, mais nous pouvons compter sur des entreprises et des travailleurs qui sont motivés à le faire prospérer, entre autres pour fournir les minéraux nécessaires à l'inévitable transition énergétique et à l'électrification des transports. Le Québec est en bonne position et c'est notamment dû aux pratiques exemplaires de nos membres. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

