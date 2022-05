Mercuriades et gala de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole - L'INDUSTRIE MINIÈRE RÉCOMPENSÉE

QUÉBEC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que l'Association minière du Québec (AMQ) félicite cinq de ses membres à titre de lauréats dans différentes catégories lors de deux prestigieux galas. Cela démontre que l'industrie minière du Québec continue à se démarquer d'année en année par ses innovations et sa persévérance, tout en étant respectueuse des gens, des travailleurs et de l'environnement.

Mercuriades

Lors du gala des Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), deux membres de l'AMQ sont repartis avec un convoité trophée Mercure, dans la catégorie « Contribution au développement économique et régional ». Il s'agit de :

PME

Centre de métallurgie du Québec;

Grande entreprise

Partenariat Canadian Malartic.

L'AMQ tient également à féliciter d'autres membres de l'Association qui se sont démarqués alors qu'ils étaient finalistes pour ce prestigieux concours

Mines Agnico Eagle - Catégorie Grande entreprise « Accroissement de la productivité Investissement Québec »;

Eldorado Gold Québec - Catégorie PME « Stratégie de développement durable Desjardins »;

Kiewit - Catégorie Grande entreprise « Stratégie de développement durable Desjardins »;

Mines Agnico Eagle - Catégorie Grande entreprise « Formation et développement de la main-d'œuvre CN ».

Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Trois membres de l'AMQ ont aussi été récompensés pour leur performance en santé et sécurité du travail (SST) au gala tenu par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) à Vancouver.

Mine Raglan, une compagnie Glencore a récolté pour la quatrième année consécutive, le trophée John T. Ryan national, catégorie « Métaux ». Quant à Agnico Eagle - Mine Goldex, elle a remporté le trophée John T. Ryan régional dans la catégorie « Métaux - Québec/Provinces Maritimes ». Enfin, Rio Tinto Fer et Titane - Mine Tio-Havre-St-Pierre, s'est vu décerner le trophée John T. Ryan régional, catégorie « Sélecte Est ».

Citations

« Nous sommes fiers que nos membres dévoués et engagés contribuent au positionnement enviable de l'industrie minière québécoise qui se classe parmi les meilleures au monde. Ces reconnaissances démontrent que le secteur minier se démarque sur les plans économique, social et environnemental. L'AMQ tient à les féliciter chaleureusement. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias: Anne-Marie Painchaud, Conseillère, Communications et marketing, Association minière du Québec, Tél. : 418 953-9145, Courriel : [email protected]