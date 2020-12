L'accès sans frais aux professionnels de la télésanté, y compris un accès au soutien et aux consultations relatifs à la santé mentale avec EQ Care.

Le versement d'une prime d'appréciation en mars (200 $ pour les associés à temps plein et 100 $ pour les associés à temps partiel).

Une prime salariale (2 $ en supplément du taux horaire habituel pour chaque associé travaillant à un salaire horaire durant les mois d'avril et de mai).

Huit journées de remises exceptionnelles sur achats pour les associés (avec une remise totale sur les achats de 20 %) et deux autres journées sont prévues.

Un soutien pour toute mise en quarantaine obligatoire et la prolongation des congés de maladie.

Le 11 décembre, tous les associés actifs des succursales, des centres de distribution et de la flotte au Canada recevront une nouvelle prime d'appréciation, soit 250 $ pour les associés à temps plein et 150 $ pour les associés à temps partiel. Les superviseurs et les gérants recevront aussi une prime. Ceci signifie que plus de 85 000 associés recevront cette prime d'appréciation. **

« Nos associés ont relevé bien des défis et se sont adaptés durant cette pandémie. Dans le plus pur esprit Walmart, ils se présentent au travail, prêts à servir nos clients et nos collectivités durant cette période sans précédent », a dit Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Chaque jour, j'entends des histoires inspirantes à propos de nos associés qui vont au-delà de leurs responsabilités, et j'en suis fier et très reconnaissant. C'est toujours un privilège et une énorme responsabilité d'offrir un service essentiel à nos communautés. »

« Merci. Merci. Merci. Nos associés nous étonnent sans cesse et je ne pourrais pas être plus touchée par le dévouement de chaque associé de première ligne de chaque succursale, centre de distribution et de la flotte », a dit Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, ressources humaines et Affaires de la Compagnie, Walmart Canada. « Dans chaque succursale Walmart, dans chaque communauté, nos associés ont été présents depuis le début, en aidant les Canadiens lorsqu'ils ont le plus besoin de nous ».

« Nos associés ont rapidement dépassé les attentes pour s'adapter à une nouvelle façon de travailler, en servant nos clients tout en donnant la priorité aux mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre », a déclaré Sam Wankowski, chef de l'exploitation de Walmart Canada. « La prime que nous annonçons aujourd'hui reflète notre appréciation envers nos associés qui continuent de s'assurer que les tablettes sont remplies, que le service aux caisses est rapide, que les commandes en ligne sont traitées et que les clients ont accès à tout ce dont leur famille a besoin. »

Walmart a aussi embauché plus de 20 000 nouveaux associés dans tout le pays durant la pandémie pour mieux répondre aux besoins des Canadiens tout en accordant une priorité constante à la sécurité, incluant:

Un nettoyage accru dans toute la succursale;

Le port obligatoire de masque pour les clients et les associés;

Des contrôles santé qui comprennent la prise de la température pour tous les associés au début de leur quart de travail;

La limite du nombre de clients dans la succursale à un moment donné;

Le nettoyage les chariots;

L'incitation au lavage régulier des mains;

Un nettoyage régulier des zones de travail (incluant aux caisses);

L'installation des séparateurs en plexiglas aux caisses, au comptoir du service à la clientèle et à la pharmacie;

La mise en place de marquages au sol et d'allées à sens unique pour promouvoir la distanciation physique;

La cueillette d'épicerie sans contact et le service de livraison.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et dessert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada à Walmart.ca est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire à walmartcanada.ca et sur les pages des médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, Twitter et Instagram.

* Walmart investit environ 25 millions de dollars dans plus de 85 000 associés pour cette nouvelle prime d'appréciation.

** Admissibilité : les associés actifs sont ceux qui ont accumulé des heures travaillées entre le 1 février et le 4 décembre 2020.

