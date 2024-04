« De la première Motorwagen jusqu'aux véhicules entièrement électriques d'aujourd'hui, Mercedes-Benz a toujours été animée par un esprit pionnier. En partenariat avec le Guide MICHELIN, nous travaillons avec des chefs qui partagent cet esprit et qui le canalisent pour créer des expériences gastronomiques uniques et mémorables », dit Andreas Tetzloff, directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Les clients amateurs de luxe font confiance à l'étoile en tant que symbole d'excellence, qu'il s'agisse de l'étoile MICHELIN d'un restaurant ou de l'emblématique étoile à trois branches qui orne un véhicule Mercedes-Benz. »

« Le Guide MICHELIN célèbre depuis longtemps l'innovation et l'excellence culinaires. Les étoiles étaient parfaitement alignées pour notre partenariat avec Mercedes-Benz. Les valeurs de la marque que sont la qualité, la créativité et l'innovation font écho aux caractéristiques des restaurants étoilés MICHELIN et aux chefs qui les conduisent vers le succès », déclare Cara Cornelius, vice-présidente des expériences culinaires et de voyage pour MICHELIN Amériques.

Au menu : d'innovantes collaborations avec des chefs canadiens estimés et émergents

Mercedes-Benz a donné le coup d'envoi à Un avant-goût du futur au restaurant FRILU de Toronto, le seul au Canada à avoir à la fois une étoile MICHELIN en guise de reconnaissance de son excellence culinaire et une étoile verte MICHELIN en guise de reconnaissance de ses pratiques durables. L'événement était aussi une collaboration entre le chef cuisinier de FRILU, John-Vincent Troiano, et des talents culinaires émergents : le chef Joel Gray et Hannah Harradine, cofondateurs de Down Home - un restaurant de la ferme à la table situé dans le comté de Grey, en Ontario, qui célèbre les pratiques durables en matière d'agriculture, de cueillette et de production, et qui met au point des menus dégustation collaboratifs pour raconter les histoires des fermiers et des producteurs locaux.

« J'ai adoré le défi unique qui consistait à collaborer avec d'autres talents culinaires canadiens pour concocter un menu inspiré des thèmes clés qui sont les moteurs du futur de Mercedes-Benz. Cette marque emblématique et tout particulièrement ses luxueux véhicules électriques ont été une riche source d'inspiration », affirme John-Vincent Troiano, chef cuisinier et propriétaire de FRILU.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Mercedes-Benz d'avoir mis en lumière notre engagement en faveur d'une cuisine gastronomique durable », dit Hannah Harradine, cofondatrice de Down Home. « Notre collaboration avec le chef Troiano et l'équipe de FRILU a été renforcée par notre volonté commune d'innover tout en maintenant des normes d'excellence - un objectif que nous partageons également avec Mercedes-Benz. »

Le résultat de la collaboration était un succulent menu dégustation composé de multiples plats, faisant appel à des ingrédients locaux pour créer des mets inspirés de Mercedes-Benz et de ses luxueux véhicules électriques. Par exemple, le plat « Terre, mer et air » du chef Troiano mettait en vedette des ingrédients représentant chaque pointe de l'emblématique étoile Mercedes-Benz. Cette étoile à trois branches était au départ une déclaration d'intention et reflète aujourd'hui les pratiques commerciales durables de la marque et l'importance qu'elle accorde à l'environnement. Les invités ont aussi bénéficié d'un transport vers et depuis l'événement, à bord de luxueux véhicules électriques à la fine pointe de la technologie, dont les VUS EQB 350, VUS EQE 350, VUS EQS 580, Berline EQS 580 et Berline EQS AMG.

Un avant-goût du futur continue à Vancouver et à Montréal

La série gastronomique Un avant-goût du futur va se poursuivre ce printemps, avec des arrêts à Vancouver et à Montréal. J-C Poirier, chef cuisinier de St. Lawrence, restaurant étoilé MICHELIN de Vancouver, va collaborer avec un talent culinaire émergent : le chef Simon Mathys de Mastard à Montréal. Ensemble, ils vont créer des menus exclusifs s'appuyant sur leurs approches innovantes des cuisines québécoise et française, et inspirés de la technologie, de l'esthétique et de la durabilité - les thèmes clés qui sont les moteurs du futur de l'excellence automobile chez Mercedes-Benz.

Avec cette série gastronomique, Mercedes-Benz poursuit son engagement à célébrer des talents culinaires canadiens émergents. La relation entre Mercedes-Benz et le Guide MICHELIN a commencé fin 2023, quand Mercedes-Benz a présenté le Prix du jeune chef MICHELIN lors des cérémonies du Guide MICHELIN à Toronto et à Vancouver. Le Prix du jeune chef MICHELIN reconnaît un talent émergent faisant constamment preuve d'innovation culinaire. En 2023, les gagnants étaient David Schwartz, de Sunnys Chinese de Toronto, et Warren Chow, du restaurant Wildlight Kitchen + Bar de Vancouver.

« L'héritage de Mercedes-Benz et celui de MICHELIN reposent tous les deux sur l'engagement envers l'innovation. C'est cet engagement qui, de concert avec des visions ambitieuses pour un avenir plus durable, propulse ces marques emblématiques dans le futur », dit Andreas Tetzloff. « Ces expériences gastronomiques reflètent notre engagement envers la durabilité, en créant des moments spéciaux typiquement Mercedes-Benz - du transport de nos invités jusqu'à l'événement à bord de véhicules électriques construits par Mercedes-Benz à chaque plat mémorable. »

Les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur Un avant-goût du futur en visitant www.mercedes-benz.ca/avantgoutdufutur, ainsi qu'en s'abonnant aux nouvelles sur Mercedes-Benz et l'univers du luxe Mercedes-Benz.

