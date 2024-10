Mercedes-Benz et le gouvernement de l' Ontario , par le biais du Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules (ROIV), mettent en place des incubateurs afin de favoriser la création de jeunes pousses, le repérage d'entreprises en démarrage et l'innovation automobile en Ontario , au Canada

STUTTGART, Germany et TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Mercedes-Benz forme un partenariat avec le Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules (ROIV), l'initiative phare du gouvernement de l'Ontario dans le secteur de l'automobile et de la mobilité. L'objectif est de favoriser la création de jeunes pousses et les activités de repérage d'entreprises en démarrage en Amérique du Nord, ainsi que de promouvoir la commercialisation des innovations automobiles. Le Programme des incubateurs du ROIV se concentrera sur l'identification et la stimulation d'innovations en matière de futurs logiciels et d'IA, de futurs composants automobiles et de futurs systèmes de propulsion électrique. Travaillant avec des entreprises en démarrage, en partenariat avec le ROIV, Mercedes-Benz aidera à faire avancer des projets prometteurs en fournissant son expertise spécialisée, ainsi que par le biais de cas d'utilisation. Les projets sélectionnés bénéficieront également du réseau international STARTUP AUTOBAHN de Mercedes-Benz. Séparément, la compagnie a en outre l'intention de lancer une collaboration en matière de recherche avec l'Université de Waterloo, en Ontario, axée sur l'informatique neuromorphique destinée à la conduite automatisée. Cette initiative vient compléter un ensemble d'activités de R-D de Mercedes-Benz en cours au Canada.

Mercedes-Benz forme un partenariat avec le Réseau ontarien d’innovation pour les véhicules (ROIV), mettant en place des incubateurs afin de favoriser la création de jeunes pousses, le repérage d’entreprises en démarrage et l’innovation automobile en Ontario. (Groupe CNW/Mercedes-Benz Canada Inc.)

« L'innovation fait partie de l'ADN de Mercedes-Benz. Dans notre stratégie de R-D mondiale, l'innovation ouverte nous donne un accès rapide et direct aux dernières idées et aux derniers progrès à travers le monde. Nous sommes donc ravis de poursuivre l'expansion de nos activités au Canada en tant que partenaire fondateur des incubateurs du ROIV. Dans un environnement en évolution rapide, il s'agit d'un autre canal important pour développer de futurs produits passionnants et rehausser l'expérience client que nous offrons par le biais de nouvelles technologies. »

Markus Schäfer, membre du conseil de direction du groupe Mercedes-Benz AG et directeur de la technologie,

du développement et de l'approvisionnement

La collaboration en matière de recherche académique et la participation au Programme des incubateurs du ROIV sont les dernières d'une série d'initiatives étayées par le protocole d'entente (PE) de la compagnie avec le gouvernement du Canada, signé en 2022. L'objectif du PE est de renforcer la coopération dans toute la chaîne de valeur des véhicules électriques. Grâce au partenariat avec le gouvernement de l'Ontario par le biais du ROIV, Mercedes-Benz accélère et étend sa présence en tirant parti de la renommée internationale de l'Ontario en tant que plaque tournante pour le développement de technologies, reconnaissant ainsi l'importance de la province pour le réseau d'innovation mondial de Mercedes-Benz.

L'innovation ouverte exploite les idées, l'inspiration et les technologies provenant d'une grande diversité de sources et de partenaires externes. Cette approche fait depuis longtemps partie de la stratégie de R-D de Mercedes-Benz, enrichissant et complétant les travaux de R-D internes de la compagnie à l'échelle mondiale.

« Ce nouveau partenariat entre le Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules (ROIV) et Mercedes-Benz contribuera grandement à l'essor du secteur de l'automobile et de la mobilité de notre province. En réunissant les meilleurs talents de l'industrie, de la recherche et du monde entrepreneurial, nous stimulons les innovations qui renforceront notre économie, permettront de créer de bons emplois et positionneront l'Ontario comme un chef de file des technologies automobiles et de véhicules électriques de demain. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, Canada

« Fort de nouveaux investissements de 44 milliards de dollars dans la province de la part de constructeurs automobiles, de fabricants de batteries pour VE et de fournisseurs de pièces au cours des quatre dernières années, l'Ontario continue de bâtir sa réputation de chef de file mondial dans la fabrication des voitures de l'avenir. Le lancement de la nouvelle plateforme pour incubateurs du ROIV représente un autre maillon dans notre chaîne d'approvisionnement de bout en bout entièrement intégrée pour les VE, qui est en expansion. Intégrée à notre écosystème des technologies de calibre mondial et axée sur l'élaboration d'innovations d'ici en matière de mobilité, elle permettra aux talents de l'Ontario de rester à l'avant-garde de la création des technologies qui alimenteront des véhicules partout dans le monde grâce au réseau STARTUP AUTOBAHN de Mercedes-Benz. »

Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Tandis que l'Ontario met le cap sur la prochaine décennie de croissance dans son secteur de l'automobile et de la mobilité, pour réaliser cet avenir, nous devons continuer de voir au développement des talents, du savoir-faire technique et des capacités d'innovation. En partenariat avec d'importants établissements d'enseignement et acteurs de l'industrie de l'Ontario, le réseau des incubateurs du ROIV jette des fondements solides pour encourager la prochaine génération d'innovateurs en leur montrant clairement comment passer des activités de recherche et développement aux phases de commercialisation et d'industrialisation. Cette plateforme consolidera davantage la base d'une croissance économique durable dans l'ensemble de la province, à l'intérieur comme à l'extérieur du secteur. »

Raed Kadri, directeur du ROIV

Mercedes-Benz forme un partenariat avec les incubateurs du ROIV pour accélérer le repérage de jeunes pousses et soutenir la commercialisation d'innovations

Dans sa phase pilote, le Programme des incubateurs du ROIV va procéder au repérage de jeunes pousses afin de cerner des possibilités d'innovation en Ontario qui sont pertinentes pour les domaines de recherche de Mercedes-Benz. L'objectif est d'outiller les entreprises en démarrage pour qu'elles puissent collaborer avec l'industrie et d'établir un important vivier de firmes dont la croissance peut être catalysée. Ensemble, le ROIV et Mercedes-Benz vont réduire une longue liste initiale par le biais d'un processus d'évaluation afin de sélectionner des projets individuels qui progresseront au stade de validation de principe sur la base de cas d'utilisation de Mercedes-Benz. Les incubateurs du ROIV rejoignent un réseau international grandissant de programmes régionaux qui bénéficient de la plateforme STARTUP AUTOBAHN de Mercedes-Benz pour l'innovation ouverte. Cette approche reposant sur un réseau mondial et une mise en œuvre locale vise à maximiser le réservoir d'idées, d'innovations et de technologies qui peuvent être utilisées pour de futurs produits Mercedes-Benz. Tournée vers l'avenir, la prochaine phase des incubateurs du ROIV cherchera à élargir sa portée par l'ajout d'autres partenaires de l'industrie et du milieu universitaire.

Collaboration avec l'Université de Waterloo pour aider à lancer, développer et tirer parti de la recherche dans le domaine de l'informatique neuromorphique

Mercedes-Benz et l'Université de Waterloo ont signé un protocole d'entente pour collaborer sur des recherches menées par le professeur Chris Eliasmith dans le domaine de l'informatique neuromorphique. L'accent est mis sur le développement d'algorithmes pour des systèmes d'aide à la conduite de pointe. En imitant le fonctionnement du cerveau humain, l'informatique neuromorphique pourrait grandement améliorer le calcul de l'IA, le rendant plus écoénergétique et plus rapide. Tout en préservant l'autonomie des véhicules, les systèmes de sécurité pourraient par exemple encore mieux détecter les panneaux de signalisation, les voies et les objets, même dans des conditions de mauvaise visibilité, et réagir plus vite. Comparativement aux systèmes actuels, l'informatique neuromorphique a le potentiel de réduire de 90 % l'énergie nécessaire au traitement des données pour la conduite autonome.

« La collaboration avec l'industrie est au cœur de notre succès en tant qu'école d'ingénieurs la plus importante au Canada. Nous reconnaissons que les partenariats de recherche avec des compagnies comme Mercedes-Benz offrent la possibilité d'appliquer et de tester directement notre travail, tout en permettant à nos étudiants de découvrir les normes les plus élevées de l'industrie. »

Mary Wells, doyenne de la Faculté de génie de l'Université de Waterloo

Les travaux avec l'Université de Waterloo viennent s'ajouter à une série de collaborations de recherche existantes de Mercedes-Benz dans le domaine de l'informatique neuromorphique. L'une des priorités est l'apprentissage de bout-en-bout pour la conduite autonome. Afin d'exploiter le plein potentiel de l'informatique neuromorphique, Mercedes-Benz est en train de développer un réseau d'universités et de partenariats de recherche. Par exemple, la compagnie est le chef du consortium dans le cadre du projet NAOMI4Radar financé par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat. Dans le cadre de ce projet, elle travaille avec des partenaires pour évaluer la façon dont l'informatique neuromorphique peut être utilisée afin d'optimiser le traitement des données radar dans les systèmes de conduite automatisés. De plus, Mercedes-Benz coopère avec l'Université des sciences appliquées de Karlsruhe; leur collaboration se concentre sur les caméras neuromorphiques, aussi dites caméras événementielles.

Au sujet du Réseau ontarien d'innovation pour les véhicules (ROIV)

Le ROIV est une initiative du gouvernement de l'Ontario dirigée par le Centre d'innovation de l'Ontario (CIO), qui vise à renforcer la position de l'Ontario en tant que chef de file nord-américain en matière de technologies et de solutions automobiles et de mobilité comme les véhicules connectés, les véhicules autonomes et les technologies de véhicules électriques ou à faibles émissions de carbone. Grâce à des ressources telles que le soutien de la recherche et du développement (R-D), le perfectionnement des talents et des compétences, l'accélération des progrès technologiques, le soutien technique et commercial, ainsi que les terrains de démonstration, le ROIV offre un avantage concurrentiel aux entreprises qui mettent au point des technologies automobiles et de mobilité en Ontario.

Au sujet de STARTUP AUTOBAHN

STARTUP AUTOBAHN est une plateforme d'innovation ouverte pour les entreprises en démarrage dans le domaine de la mobilité. Ce catalyseur de l'innovation a été fondé en 2016 par Mercedes-Benz, autrefois dénommée Daimler, en coopération avec la plateforme d'innovation Plug and Play, l'usine de recherche ARENA2036 et l'Université de Stuttgart. Cela a donné naissance à un réseau d'innovation à travers le monde entier, avec des programmes aux É.-U., en Chine, en Inde, en Corée du Sud et maintenant aussi au Canada. Depuis la fondation de cette plateforme, un nombre croissant de partenaires industriels et d'entreprises en démarrage des quatre coins de la planète ont bénéficié de STARTUP AUTOBAHN. Plusieurs technologies issues du réseau ont déjà été intégrées dans des véhicules Mercedes-Benz produits en série.

Mercedes-Benz AG en bref

Mercedes-Benz AG fait partie du groupe Mercedes-Benz AG, qui compte un total d'environ 166 000 employés dans le monde entier et qui est responsable des activités mondiales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans. Ola Källenius est le président du conseil de direction de Mercedes-Benz AG. La compagnie se concentre sur le développement, la production et la vente de voitures de tourisme, de fourgons et de services liés aux véhicules. En outre, elle aspire à devenir le chef de file dans les domaines de la mobilité électrique et des logiciels pour véhicules. Son portefeuille de produits englobe la marque Mercedes-Benz avec Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et la Classe G, y compris leurs modèles tout électriques, ainsi que les produits de la marque smart. Mercedes-Benz AG est l'un des plus grands constructeurs de voitures de tourisme de luxe au monde. En 2023, la compagnie a vendu environ deux millions de voitures de tourisme et 447 800 fourgons. Dans ses deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG développe continuellement son réseau de production mondial qui compte plus de 30 sites de production sur quatre continents, tout en se préparant à répondre aux exigences de la mobilité électrique. Dans le même temps, la compagnie construit et étend son réseau mondial de production de batteries sur trois continents. La durabilité étant le principe directeur de la stratégie de Mercedes-Benz et de l'entreprise elle-même, il s'agit de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes : les clients, les employés, les investisseurs, les partenaires commerciaux et la société dans son ensemble. Cette approche repose sur la stratégie d'entreprise durable du groupe Mercedes-Benz. La compagnie assume donc la responsabilité des conséquences économiques, écologiques et sociales de ses activités commerciales et prend en compte l'ensemble de la chaîne de valeur.

