Mercedes-Benz Canada et l'équipe de son réseau national de concessionnaires ont travaillé sans relâche tout au long de 2020 pour veiller à ce que chaque concession soit en mesure de protéger la santé des clients et des employés tout en continuant à offrir un service de la plus haute qualité. Malgré les circonstances difficiles, les clients canadiens ont montré beaucoup d'enthousiasme pour la technologie de premier plan, le luxe exceptionnel et les performances de haut niveau de la gamme de produits de Mercedes-Benz.

En 2020, les VUS ont continué à représenter une part croissante des ventes globales, avec 19 846 unités vendues au total, contre 10 383 voitures de tourisme. Cela signifie qu'en 2020, les VUS constituaient 65,6 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, versus 34,4 % pour les voitures de tourisme. Des ventes considérables ont été enregistrées à travers la remarquable gamme de VUS de la compagnie, notamment pour le VUS GLE raffiné (+11,3 % comparativement à 2019), le spacieux VUS GLS aux lignes épurées (+15,9 % comparativement à 2019), ainsi que le solide et sportif VUS GLB, qui était le cinquième véhicule le plus vendu de toute la gamme de Mercedes-Benz durant sa première année complète de commercialisation. En ce qui concerne les voitures de tourisme, des volumes de ventes élevés ont été générés non seulement par la Berline de Classe C, qui est restée la voiture de tourisme la plus vendue, mais aussi par la Berline de Classe A (+58,3 % comparativement à 2019) et l'élégant Coupé CLA (+2,0 % comparativement à 2019).

2020 a été une autre année impressionnante pour la division des véhicules d'occasion, qui a atteint de nouveaux jalons, dont les trois meilleurs mois de ventes à ce jour (février, juin et juillet) et le meilleur mois de ventes de tous les temps (juin 2020, quand Mercedes-Benz Canada a vendu 1 750 véhicules d'occasion au détail). Au total, Mercedes-Benz Canada a vendu 15 300 véhicules d'occasion durant l'année. En 2020, Mercedes-Benz Canada a aussi continué à connaître du succès avec le programme des véhicules d'occasion certifiés (VOC), enregistrant six mois records (janvier, février, juin, juillet, août et septembre), dont le meilleur mois de l'histoire de Mercedes-Benz Canada pour les ventes de VOC (juin 2020, quand la compagnie a vendu 1 500 VOC au détail). En outre, Mercedes-Benz Canada a vu la part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion atteindre 86,4 % pour l'année 2020, soit 4,1 points de pourcentage de plus que le record précédent de 2019, ce qui constitue le taux de pénétration annuel le plus élevé jamais enregistré pour les VOC.

En 2020, la division des fourgons Mercedes-Benz a aussi obtenu d'excellents résultats, surtout durant le second semestre, qui a été marqué par une augmentation de la demande du marché à travers le pays et de très bonnes ventes directes aux parcs. En tout et pour tout, l'équipe des fourgons a livré 5 167 véhicules. Bien que ce volume accuse une légère baisse par rapport à 2019 (-6,1 %), il s'agit d'une réalisation positive qui témoigne du travail acharné de la division en vue de générer un élan propice au rebond des ventes après un printemps difficile.

Faits saillants du 4e trimestre de 2020

Au cours du 4e trimestre de 2020, la compagnie a réalisé des ventes au détail de 5 759 VUS et voitures de tourisme (-12,1 % par rapport au T4 2019). Les modèles qui se sont distingués durant ce trimestre incluent le VUS GLE (+16,1 % comparativement au T4 2019), ainsi que le Coupé GLE (+20,5 %) et le VUS GLB, qui a poursuivi les bonnes performances de sa première année. La voiture de tourisme la plus vendue durant le 4e trimestre de 2020 était la Berline de Classe C, suivie de la Berline de Classe E et de la Berline de Classe A.

Pendant le 4e trimestre de 2020, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a maintenu ses bons résultats en livrant 3 789 unités d'occasion, dont 3 284 VOC. Cela signifie que durant ce trimestre, la part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada s'est établie à 86,7 % (hausse de 4,1 points de pourcentage comparativement au T4 2019).

Quant à la division des fourgons Mercedes-Benz, elle a vendu 1 727 unités au détail au cours du 4e trimestre de 2020, ce qui représente une augmentation importante par rapport à ses ventes du 4e trimestre de 2019 (+28,1 %).

« Alors que nous passons en revue l'année 2020, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux femmes et aux hommes qui ont fièrement représenté l'étoile à trois branches à travers le pays », a déclaré Felix Britsch, président et directeur général par intérim de Mercedes-Benz Canada. « Leur résilience, leur flexibilité et leur engagement profond envers la marque ont permis de faire découvrir à nos clients en toute sécurité la gamme de référence mondiale de Mercedes-Benz constituée de VUS entièrement nouveaux et actualisés, de voitures de tourisme et de fourgons. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à fournir d'incroyables expériences clients en 2021 de façon sécuritaire et nous avons hâte de présenter aux Canadiens la nouvelle technologie automobile et le luxe durable exceptionnels de Mercedes-Benz, allant de la sublime et toute nouvelle berline phare de Classe S à notre révolutionnaire gamme EQ entièrement électrique, en passant par la berline de Classe E primée. »

VENTES T4 Totaux de fin d'année 2020 2019 % 2020 2019 % Véhicules

Mercedes-Benz* 7 947 10 595 -25,0 30 229 40 324 -25,0 Fourgons

Mercedes-Benz 1 727 1 348 28,1 5 167 5 504 -6,1 TOTAL* 9 674 11 943 -21,0 35 396 46 090 -23,2

*Les comparaisons pour le T4 et les totaux de fin d'année excluent les ventes de véhicules smart fortwo en 2019, qui totalisaient 13 unités pour le T4 2019 et 262 unités pour toute l'année 2019.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.

