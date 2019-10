Mercedes-Benz Canada prend de l'élan en septembre 2019

Au cours des neuf premiers mois de 2019, Mercedes-Benz Canada a vendu 16 982 véhicules utilitaires légers de luxe et 12 747 voitures de tourisme, ce qui se solde par un total de 29 729 unités livrées. Dans les deux segments, la croissance la plus importante a été enregistrée par le VUS GLC et le G tout-terrain, ainsi que par la Familiale de Classe E et le Coupé CLS. Conformément aux tendances plus générales du marché, la marque a régulièrement fait état d'une répartition des ventes d'environ 60 %/40 % entre les VUS et les voitures de tourisme en 2019.

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 568 unités au détail en septembre, résultat soutenu par les ventes du Sprinter primé (+1,9 %). Durant le troisième trimestre, 1 515 fourgons Sprinter, châssis-cabines Sprinter et fourgons Metris ont été livrés. À ce jour cette année, la division a vendu 4 156 unités.

22 véhicules smart fortwo ont été livrés en septembre.

Au cours du mois, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 1 524 unités, dont 1 236 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Durant le troisième trimestre de 2019, 4 594 véhicules d'occasion et 3 734 VOC ont été vendus au détail, ce qui porte respectivement les totaux cumulés depuis le début de l'année à 12 911 et 10 616 unités. Comparativement à 2018, les VOC ont vu leur part des ventes augmenter de 5,4 % au cours du troisième trimestre et de 4,7 % au cours des neuf premiers mois de l'année.

« Nos résultats du troisième trimestre nous placent dans une excellente position à l'amorce du dernier trimestre de l'année », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Alors que nous abordons la saison achalandée des ventes d'automne, je sais que nous avons les bons produits et les bonnes personnes pour nous assurer de terminer l'année sur une note positive. »

SEPTEMBRE 2019 Mois à ce jour Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 438 3 256 5,6 29 729 32 747 -9,2 smart 22 28 -21,4 249 264 -5,7 Fourgons

Mercedes-Benz 568 566 0,4 4 156 5 197 -20,0 TOTAL 4 028 3 850 4,6 34 134 38 208 -10,7

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

