Au cours du 1er trimestre de 2021, poursuivant sur sa lancée de l'année dernière, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a réalisé une performance record. Elle a livré 3 336 véhicules d'occasion certifiés (+27,1 % par rapport au T1 2020) sur un total de 3 845 unités d'occasion (+27,4 % comparativement au T1 2020), d'où une part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de 86,8 %. Ces résultats découlent d'un mois de mars record, qui a vu les meilleures ventes totales de véhicules d'occasion - et de VOC - à ce jour. En outre, en mars 2021, la part des ventes de VOC dans les ventes de véhicules d'occasion a atteint son point le plus élevé dans l'histoire de Mercedes-Benz Canada pour un mois de mars.

La division des fourgons Mercedes-Benz a également enregistré d'excellents résultats et a maintenu les tendances positives qui ont clôturé l'année 2020. Elle a connu une croissance importante d'une année sur l'autre pour chaque mois de ce début d'année et au cours du 1er trimestre de 2021, elle a vendu 1 541 fourgons au détail, ce qui représente une augmentation substantielle comparativement au 1er trimestre de 2020 (+62,9 %).

« Face aux défis permanents en matière de santé à travers le pays, Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont obtenu d'excellents résultats tout en continuant à mettre l'accent sur la sécurité des clients », a déclaré Eva Wiese, présidente et directrice générale de Mercedes-Benz Canada. « Chaque vente reflète la flexibilité de nos équipes et de nos concessionnaires, ainsi que la force de la gamme des produits Mercedes-Benz, avec des augmentations majeures enregistrées pour de nouveaux modèles et des modèles actualisés, dont le GLA, le GLB et le Coupé GLE. Nous continuons aussi à voir d'excellents chiffres de vente du côté de notre équipe chargée des fourgons et de notre division de véhicules d'occasion, ce qui prouve la force globale de l'étoile à trois branches. Nous sommes optimistes quant aux perspectives de vente pour 2021 alors que nous continuons à présenter la prochaine génération de performance et de luxe moderne aux Canadiens, incluant notre modèle phare électrique EQS, la toute nouvelle Mercedes-Benz de Classe S, la Mercedes-Benz de Classe E raffinée et la Mercedes-Benz CLS modernisée. »

VENTES T1 Totaux pour l'année

à ce jour 2021 2020 % 2021 2020 % Véhicules

Mercedes-Benz 7 591 7 017 +8,2 7 591 7 017 +8,2 Fourgons

Mercedes-Benz 1 541 946 +62,9 1 541 946 +62,9 TOTAL 9 132 7 963 +14,7 9 132 7 963 +14,7

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est responsable des ventes, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 050 personnes dans 17 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 35 396 véhicules en 2020. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la septième année consécutive.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: Zakary Paget, 647 267-5932, [email protected] ; D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca

