Mercedes-Benz Canada enregistre une croissance positive de ses ventes et un record pour les VUS en novembre 2019

Jusqu'à présent en 2019, Mercedes-Benz Canada a vendu 21 475 véhicules utilitaires légers de luxe et 15 733 voitures de tourisme, d'où des livraisons totales de 37 208 véhicules de tourisme. Dans les deux segments, la croissance en pourcentage la plus importante d'une année à l'autre a été enregistrée par le Coupé GLC et le G tout-terrain, ainsi que par la Familiale de Classe E et le Coupé CLS.

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 469 unités au détail en novembre, ce qui représente une baisse minime par rapport aux ventes de novembre 2018 (-3,1 %). À ce jour cette année, la division a vendu 5 124 unités au détail. Un véhicule smart fortwo a été livré en novembre 2019.

Au cours du mois, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 1 491 unités, dont 1 226 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Cela fait de novembre 2019 le meilleur mois de novembre que Mercedes-Benz Canada ait jamais connu pour ce qui est des ventes de véhicules d'occasion certifiés. Comparativement à novembre 2018, les VOC ont vu leur part des ventes augmenter de 11,4 % en novembre 2019. À ce jour cette année, leur part des ventes affiche une hausse de 5,6 % par rapport à celle enregistrée durant la même période de 2018.

« Mercedes-Benz Canada offre une variété incroyable de modèles luxueux et innovants que les consommateurs canadiens ont très bien accueillis, et nous sommes heureux de constater une croissance dans des segments clés, dont un mois record pour notre gamme de VUS », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Notre élan positif se renforce depuis plusieurs mois et alors que nous entamons le mois de décembre, je me réjouis de terminer l'année 2019 sur une note très positive. »

VENTES Novembre Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 696 3 311 12,0 37 208 39 690 -6,0 smart 1 15 -93,3 262 320 -18,1 Fourgons

Mercedes-Benz 469 484 -3,1 5 124 6 072 -15,6 TOTAL 4 166 3 810 9,3 42 594 46 082 -7,6

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: Zakary Paget, 647 267-5932, zakary.paget@mercedes-benz.ca

