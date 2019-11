Mercedes-Benz Canada continue à réaliser d'excellentes ventes en octobre 2019

Au cours des dix premiers mois de 2019, Mercedes-Benz Canada a vendu 19 108 véhicules utilitaires légers de luxe et 14 404 voitures de tourisme, d'où des livraisons totales de 33 512 véhicules de tourisme. Dans les deux segments, la croissance en pourcentage la plus importante d'une année à l'autre a été enregistrée par le VUS GLC et le G tout-terrain, ainsi que par la Familiale de Classe E et le Coupé CLS.

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 499 unités au détail en octobre, ce qui représente une augmentation notable de 27,6 % par rapport aux ventes d'octobre 2018, soutenue par la gamme des fourgons Sprinter (+37,7 %). À ce jour cette année, la division a vendu 4 655 unités.

12 véhicules smart fortwo ont été livrés en octobre 2019.

Au cours du mois, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 1 522 unités, dont 1 252 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Cela fait d'octobre 2019 le deuxième meilleur mois d'octobre que Mercedes-Benz Canada ait jamais connu pour ce qui est des ventes de véhicules d'occasion et de VOC. Comparativement à octobre 2018, les VOC ont vu leur part des ventes augmenter de 7,3 % en octobre 2019. À ce jour cette année, leur part des ventes affiche une hausse de 5 % par rapport à celle enregistrée pour les dix premiers mois de 2018.

« Les consommateurs canadiens sont enthousiasmés par la gamme de produits de Mercedes-Benz, comme en atteste par exemple la forte demande pour la Classe A, la superbe nouvelle génération de VUS GLS ou notre éventail de fourgons Sprinter », a déclaré Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Je tiens à remercier notre réseau de concessionnaires pour son travail acharné visant à maintenir notre excellente position et à terminer l'année 2019 sur la lancée positive que nous connaissons depuis de nombreux mois. »

VENTES Octobre Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 783 3 632 4,2 33 512 36 379 -7,9 smart 12 41 -70,7 261 305 -14,4 Fourgons

Mercedes-Benz 499 391 27,6 4 655 5 588 -16,7 TOTAL 4 294 4 064 5,7 38 428 42 272 -9,1

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Renseignements: Zakary Paget, 647 267-5932, zakary.paget@mercedes-benz.ca; D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

Related Links

www.mercedes-benz.ca