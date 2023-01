Mercedes-Benz Canada et l'équipe de son réseau national de concessionnaires ont continué à travailler de concert tout au long de l'année pour gérer les défis externes et continuer à offrir la meilleure expérience client possible. Malgré les contraintes d'approvisionnement mondiales persistantes, la demande des clients est restée forte.

En 2022, les VUS ont continué à représenter la majorité des ventes globales, avec un total de 21 338 unités vendues au détail, contre 7 152 voitures de tourisme. Cela signifie qu'en 2022, les VUS constituaient 75 % des ventes de Mercedes-Benz Canada, comparativement à 25 % pour les voitures de tourisme. Des ventes exceptionnelles ont été enregistrées pour l'ensemble de la remarquable gamme de VUS de la compagnie, avec en tête le polyvalent VUS GLC, qui était de nouveau en 2022 le véhicule Mercedes-Benz le plus vendu au Canada (8 661 unités vendues au détail en 2022; +25,8 % comparativement à 2021). Parmi les autres modèles générant le plus de ventes en volume figurent le GLE spacieux et sophistiqué (6 582 unités des variantes coupé et VUS vendues au détail en 2022) et le VUS GLS haut de gamme. En ce qui concerne les voitures de tourisme, des volumes de ventes élevés ont été générés par la berline de Classe A et la Classe A à hayon (2 016 unités vendues au détail; +17,0 % comparativement à 2021), la Classe C (dont les ventes ont été stimulées par la toute nouvelle version commercialisée dès l'été 2022) et la Classe E raffinée.

En 2022, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 13 580 unités d'occasion en tout et pour tout (-19,1 % comparativement à 2021). De ces ventes totales, 12 945 unités étaient des véhicules d'occasion certifiés (VOC), ce qui se solde par une part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion atteignant 95 % pour l'année 2022.

En 2022, Fourgons Mercedes-Benz a enregistré des performances exceptionnelles, avec une hausse des ventes de Sprinter de 33,3 % par rapport à celles de 2021. Au total, l'équipe des fourgons a livré 5 826 véhicules, ce qui représente une croissance globale de 16,6 % comparativement à 2021. La division des fourgons s'attend à une bonne année 2023 avec des ventes soutenues de Sprinter Mercedes-Benz et l'introduction du tout nouvel eSprinter très attendu.

Faits saillants du 4e trimestre de 2022

Au cours du 4e trimestre de 2022, Mercedes-Benz Canada a réalisé des ventes au détail de 5 729 voitures de tourisme et véhicules utilitaires légers de luxe (-15,9 % comparativement au T4 2021). Ce total incluait 4 508 VUS contre 1 221 voitures de tourisme.

Le VUS GLC a continué à avoir du succès auprès des consommateurs canadiens et était en tête des ventes globales en volume du 4e trimestre de 2022, avec 1 839 unités des variantes coupé et VUS vendues au détail (+33,0 % comparativement au T4 2021). Parmi les autres modèles s'étant démarqués par d'excellentes performances figurent le VUS GLE et le VUS GLB. En ce qui concerne les voitures de tourisme, la Classe C était en tête en termes de volume, tandis que la berline de Classe A et la Classe A à hayon combinées ont enregistré une forte croissance de leurs ventes (+37,7 % par rapport à celles du T4 2021).

Durant le 4e trimestre de 2022, la division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a livré 3 102 unités au total (-21,2 % comparativement au T4 2021), dont 2 992 véhicules d'occasion certifiés (VOC). Cela se traduit par une part des VOC dans les ventes de véhicules d'occasion de 96,5 % pour le T4.

Fourgons Mercedes-Benz Canada a terminé une année 2022 exceptionnelle avec des ventes au détail totales de 1 010 unités durant le dernier trimestre. Pendant le 4e trimestre de 2022, la division a vendu 896 fourgons Sprinter et 114 fourgons Metris, contre un total de 1 209 unités au cours du T4 de 2021.

« L'année 2022 a été marquée par des progrès considérables dans plusieurs domaines captivants relatifs aux produits et aux politiques, et ce, du lancement de la marque Mercedes-EQ à notre accord global avec le gouvernement canadien pour renforcer la coopération dans l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques », a déclaré Andreas Tetzloff, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « La demande des clients pour nos véhicules de luxe hautement désirables est restée forte pour chacune de nos marques et j'aimerais remercier notre équipe, y compris notre réseau national de concessionnaires, pour leurs grands efforts en vue de permettre à nos clients de se glisser au volant de nouveaux véhicules en dépit des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement mondiale. 2023 nous réserve encore des défis, mais nous nous réjouissons de l'année à venir et des progrès que nous nous attendons à réaliser pendant que nous continuons à recentrer nos priorités en matière de produits sur nos racines de luxe haut de gamme. »

VENTES T4 Totaux finaux de l'année 2022 2021 % 2022 2021 % Véhicules

Mercedes-Benz 5 729 6 809 -15,9 28 490 31 243 -8,8 Fourgons

Mercedes-Benz 1 010 1 209 -16,5 5 826 4 997 +16,6 TOTAL 6 739 8 018 -16,0 34 316 36 240 -5,3

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada Inc. est responsable de la distribution, du marketing et du service après-vente des véhicules de tourisme Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes-EQ, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, Mercedes-Benz Canada emploie environ 250 personnes à travers le Canada. En 2022, Mercedes-Benz Canada a vendu 34 316 véhicules par l'intermédiaire d'un réseau national de 59 concessions agréées.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada se trouvent sur le site media.mercedes-benz.ca.

