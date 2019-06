Mercedes-Benz Canada annonce ses ventes de mai

TORONTO, le 4 juin 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont fait état de ventes de 4 051 véhicules de tourisme, fourgons et smart en mai 2019, ce qui porte à 18 122 le nombre de véhicules vendus depuis le début de l'année. La gamme de VUS du constructeur a contribué à ces résultats : les GLC, GLA et GLE étaient parmi les cinq modèles en tête des ventes en volume pendant le mois de mai, ainsi que durant les cinq premiers mois de 2019. La Berline de Classe C et la Classe A à hayon figuraient aussi parmi les modèles les plus vendus par la compagnie en mai et pendant la période écoulée de l'année en cours.